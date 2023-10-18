Wednesday, 18 October 2023 01:43 GMT

نائب المجلس القومى لحقوق الإنسان: الحق فى التعليم أساسى

10/18/2023 4:32:45 AM
(MENAFN- Youm7) قال السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إنه في إطار الدور الهام الذي تقوم به الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بتعميق التعاون والتنسيق بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وفي ظل الرئاسة المصرية لأعمال الشبكة، يسعد المجلس أن يتم تخصيص المنتدى الحواري الإقليمي لمناقشة موضوع مستقبل التربية والتعليم والتثقيف على حقوق الإنسان في المنطقة العربية، خاصة في ظل التحديات الراهنة والتي تواجه العديد من الدول العربية وتعوق تمتع بعض المواطنين بحقوقهم.



وتابع: من أجل عقد اجتماعي جديد يحمي حقوق المواطن العربي ويحقق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذا للمواثيق والاتفاقيات الدولية يؤكد المجلس القومي لحقوق الإنسان على ضرورة إيلاء أهمية قصوى لحماية وتعزيز الحق في التعليم الجيد دون تمييز لكافة الأفراد، مع العمل على دعم كافة المبادرات الرامية لتحقيق طفرة تعليمية تواكب التقدم التكنولوجي المتصاعد في ظل التنافسية العالمية الراهنة والتحديات المستقبلية، ودعم البحث العلمي قاطرة التنمية لشعوبنا العربية.



وأكد أنه يثمن المجلس قيام الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بتضمين العمل على موضوع تطوير التعليم والتربية والتثقيف على حقوق الإنسان ضمن خطتها الاستراتيجية، الأمر الذي يؤكد اهتمام المؤسسات الوطنية بقضايا جودة وإتاحة التعليم والتثقيف على حقوق الإنسان وانفتاحهم على التعاون مع كافة الأطراف والشركاء المعنين بتعزيز الحق في التعليم الذي يواكب المستجدات والتطورات المستقبلية.



ويؤكد المجلس بالتعاون مع أعضاء الشبكة العربية على دعم المبادرات المشتركة لتوفير التدريب والتمويل اللازم الذي يُمكّن الدول العربية من النهوض بقطاع التعليم الذي يعد الأساس لتحقيق الأهداف التنموية وترسيخ ثقافة التسامح والسلام، وسيتم التركيز في هذا الكلمة على عدة محاور كما يلي:-



أولا: الإطار الدولي والاقليمي لحماية وتعزيز الحق في التربية والتعليم والتثقيف:-



أكدت كافة المواثيق الدولية على أهمية حماية وتعزيز الحق في التعليم وجودته باعتباره حقا جوهريا لا يمكن إعمال الحقوق دونه، فبداية من عام 1948، وما ورد بالمادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي أكدت على أن لكل شخص الحق في التعليم وأن التعليم لابد أن يكون متوفر ومتاح مجانا في المراحل الأساسية على الأقل، وأن التعليم يجب أن يستهدف التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأن التعليم يجب أن يعزز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم وأن يؤيد الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة لحفظ السلام.



واتساقا مع ذلك فقد استفاض العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المواد (13 ، 14، 15) في التأكيد على حق كل شخص في التربية والتعليم بشكل متساوي دون تمييز لإنماء الشخصية الإنسانية، ولتمكين الأشخاص من الإسهام بدور نافع في المجتمعات وتوثيق أواصر التسامح والصداقة والسلام. وكذلك جعل التعليم الأساسي متاح وإلزامي، وتعميم التعليم الثانوي بنوعيه التقني والمهني، وإنماء الشبكات المدرسية على جميع المستويات وتحسين أوضاع العاملين في التدريس. وأن لكل شخص الحق في المشاركة في الحياة الثقافية والتمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته، وعلى الدول اتخاذ التدابير اللازمة لصيانة العلم والثقافة وانمائهما وتشجيع البحث العلمي والنشاط الإبداعي والتعاون في مجال العلم والثقافة.



كذلك تطرقت اتفاقية حقوق الطفل في المادتين 28 و29 إلى اعتبار التعليم حقًا أساسيًا. واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في المواد 10 و14 (د). والاتفاقية الخاصة بحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في المواد 30 و43 و45. وتناولت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في المادتين 5 و7 الحق في التعليم. فضلًا عن الاتفاقية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في المادة 24. بالإضافة إلى التعليق العام رقم 11، والتعليق العام رقم 13 الصادران عن لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتناولهما لمفهوم الحق في التعليم ومبادئه بشكل يوسع هذا الحق إلى مداه الأقصى.



ونص الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان في المادة 17 أن الحق في التعليم مكفول للجميع، ونص الميثاق العربي لحقوق الإنسان في المواد 41، 42، على أن لكل شخص الحق في التعليم وأن محو الأمية واجب على الدولة، وعلى الدول أن تضمن لمواطنيها مجانية وإلزامية واتاحة التعليم الأساسي دون تمييز، وأن يتم دمج مبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية في المناهج الدراسية، وهو ما أكده الدستور المصري في المادة 19، وكذلك الأنشطة وبرامج التربية والتدريب. وأن لكل شخص الحق في المشاركة في الحياة الثقافية والتمتع بفوائد التقدم التكنولوجي وتطبيقاته وتتعهد الدول باحترام حرية البحث العلمي، وتحقيق التعلم المستمر مدة الحياة لكل المواطنين إضافة إلى إتفاقية اليونسكو الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم، لما لها من أهمية على صعيد المساواة في التعليم ومكافحة التمييز، والتي اعتمدتها الأمم المتحدة عام 1960، ودخلت حيذ التنفيذ عام 1962، وصدق عليها أكثر من 100 دولة وغيرها من الاتفاقيات الدولية المعنية بحماية وتعزيز الحق في التعليم.



كذلك نشير في هذا الصدد إلى المبادرة العالمية التي أطلقتها اليونسكو في 2019، لإنشاء هيئة دولية رفيعة المستوى لإعداد تصور مستقبل التربية والتعليم بحلول عام 2050 بهدف صياغة عقد اجتماعي جديد للتعليم يساعد على بناء مستقبل يتسم بالسلم والعدالة والاستدامة، والتي تعد من أهم المبادرات الدولية التي تدعمها كافة الدول وتؤكد المؤسسات الوطنية حرصها البالغ على ضرورة تفعيلها وتبنيها وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ توصياتها.



ثانيا: التربية والتعليم والتثقيف على حقوق الإنسان والتنمية المستدامة:-



ترتبط أهداف التنمية المستدامة 2015-2030 الصادرة عن الأمم المتحدة، ارتباطا وثيقا بحقوق الإنسان، فتسعى أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق المساواة من خلال القضاء على الفقر والجوع وتوفير الأمن الغذائي والمياه وتعزيز الزراعة المستدامة، وضمان الحقوق الصحية و التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع، إضافة إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتوفير العمل اللائق للجميع. وإقامة مجتمعات مسالمة دون تهميش وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع. وتمتع الأفراد بحقوقهم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة يكفل رفاهيتهم، وبالتالي رفاهية المجتمع ككل.



وأوضح أن التربية والتعليم أساسيان للإطار العالمي المتكامل لأهداف التنمية المستدامة، ويعد الحق في التعليم حقا أساسيا لضمان التمتع بكافة حقوق الإنسان، فهو الأساس لبناء المجتمعات ونشر الوعي بين المواطنين وتحقيق الأهداف التنموية، وتقويم سلوك الأفراد. ولحماية حقوق الأفراد، تسعى الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة السابعة عشر التي أقرتها الأمم المتحدة في 2015، وذلك من خلال مشاركة المجتمعات في تحقيق الأهداف التنموية، واتاحة آليات المشاركة لكافة الأفراد كلا في مجاله. ويأتي الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة ليتناول التعليم الجيد، الذي يضمن اتاحة فرص التعليم الجيد سواء المهني أو العالي والتدريب المهني للجميع دون تمييز، وضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين، مع ضمان توفير المرافق التعليمية وعدد المعلمين الكافي، وزيادة عدد المنح الدراسية للدول النامية للالتحاق بالتعليم العالي أو التدريب المهني وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبرامج التقنية والهندسية والعلمية، وضمان دعم التعليم المستمر الذي يلائم الواقع المتغير، ويحافظ على استدامة التمتع بالحقوق.



ولفت إلى أنه تلعب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دورا هاما في رصد ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2023، الأمر الذي يستدعي بناء شراكات بينها وبين المؤسسات المعنية وتقوية قدراتها وفقا للهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة. وتدعم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وكذلك التحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ((GANHRI والشبكة العربية جهود وأنشطة المؤسسات الوطنية للقيام بهذا الدور من خلال عقد اللقاءات التشاورية وتبادل الخبرات وبناء القدرات في هذا المجال.



وتعتبر مهام المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المُدرجة في مبادئ باريس مرتبطة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ويتم ذلك من خلال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، تقديم المشورة والتوصية إلى الحكومة أو البرلمان، المواءمة بين القوانين والسياسات الوطنية والالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، وتشجيع التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وتنفيذها، وإجراء البحوث وإعداد تقارير عن الحالة الوطنية لحقوق الإنسان. وكذلك إعداد البرامج المتعلقة بتدريس حقوق الإنسان والبحوث المتصلة بها، والمشاركة في تنفيذها في المدارس والجامعات والأوساط المهنية، والإعلان عن حقوق الإنسان والجهود المبذولة لمكافحة جميع أشكال التمييز، عن طريق زيادة وعي الجمهور وخاصة عن طريق الإعلام والتثقيف وباستخدام جميع أجهزة الصحافة ونشير في هذا السياق إلى تنظيم المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان ورشة تدريبية بعنوان "من أجل تفعيل نهج قائم على حقوق الإنسان للمؤشرات والبيانات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة وإعداد التقارير الخاصة بحقوق الإنسان" خلال الفترة من 7 الي 10 نوفمبر 2021 بالقاهرة.

وذلك بهدف التدريب على تطبيق منهحية حقوق الإنسان للبيانات والمؤشرات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة. ومؤتمر الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية المنعقد في شرم الشيخ 26 - 27
يونيو 2019 حول دور المؤسسات الوطنية في تنفيذ ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وكذلك المؤتمر الدولي للتضامن وخطة التنمية المستدامة المنعقد في فبراير 2022 بالقاهرة، بمشاركة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، وجامعة الدول العربية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.



وذكر أنه يوصي المجلس القومي لحقوق الإنسان المؤسسات والمنظمات العاملة في مجتمعنا العربي على ضرورة استمرار تنفيذ السياسات والخطط المعنية بالتنمية المستدامة القائمة على مقاربة حقوق الإنسان بالرغم من التحديات الراهنة في المنطقة العربية تحقيقا لطموحات الشباب العربي وضمانا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



وتدعو الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى تشجيع منظمات المجتمع المدني لتكثيف دورها للقيام ببعض الأنشطة التعليمية والتدريبية والتثقيفية، وتنفيذ المشروعات الخاصة بالتعليم المدني والمدارس المجتمعية، وسرعة القيام بالجهد الميداني لتلبية احتياجات الأسر المتضررة من الأزمات الاقتصادية أو النزاعات والكوارث الطبيعية ولا بد أن تسعى الدول العربية للتنسيق وتبادل الخبرات في وضع السياسات التعليمية القائمة على مبادئ حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة، وتحقيق التواصل الدوري مع هيئات الأمم المتحدة خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والأمنية في المنطقة العربية، والعمل على تطوير المناهج الدراسية وفقا للمستجدات العلمية، وتكثيف التعاون مع الخبراء والأكاديميين لحل مشكلات أزمة المساواة والتمويل والجودة للإرتقاء بجودة التعليم وتشجيع الكفاءات التي تحتاج إليها المجتمعات العربية حاضرا ومستقبلا.












MENAFN18102023000132011024ID1107262869

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث