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لجنة استشارية للسلامة والصحة المهنية تجتمع فى المنيا لمناقشة معوقات سير العمل

10/18/2023 4:32:45 AM
(MENAFN- Youm7) قالت وزارة العمل فى بيان لها ، إن مديرية العمل بمحافظة المنيا نظمت اجتماعا للجنة الأمانة الفنية للجنة الاستشارية للسلامة والصحة المهنية، برئاسة محمد صلاح مدير المديرية لمناقشة المعوقات والمشكلات التى تواجه المنشآت بالمحافظة فى تطبيقها للإشترطات، وذلك لعرضها على اللجنة الاستشارية للسلامة والصحة المهنية بديوان عام المحافظة، فى إطار سعى المديرية لتفعيل دورة اجهزة السلامة فى الحفاظ على المنشآت من المخاطر وتوفير بيئة عمل آمنة، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتفعيل دور الأجهزة التابعة للمديريات فيما يخص تطبيق أحكام القانون فى مجالات السلامة والصحة المهنية وتفتيش العمل لتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية والحفاظ على العمال والمترددين والمنشآت.



وأكد محمد صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا فى تقريرٍ للوزارة، على حرص المديرية على تطوير آليات العمل فى الاجهزة التابعة لها لتحقيق افضل مستوى آداء ممكن، وتنفيذ خطة شاملة للتفتيش والمتابعة للمنشآت فى قطاعات العمل المختلفة والتأكد من تطبيقها لاشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، مع تكثيف ندوات التوعية والتثقيف داخل المنشآت لنشر ثقافة السلامة بين العاملين للحماية من مخاطر بيئات العمل المختلفة فى ظل الجمهورية الجديدة .



وشارك فى الاجتماع الدكتورة ماجدة صلاح مدير ادارة السلامة والصحة المهنية بديوان المديرية، والدكتورة حنان طه ممثلا عن مديرية الصحة بالمنيا ،والمهندسة نجوى ناصف ممثلاً عن المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية باسيوط ، والنقيب طارق ممثلا عن ادارة الحماية المدنية ، والمهندسة شذا ماشي ممثلا عن شئون البيئة ، والمهندس عبدالله خفاجى باحث اول بإدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية.
















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