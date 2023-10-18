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نقابة المهندسين تدين مجزرة الاحتلال الإسرائيلى بغزة وتطالب بتحقيق دولى

10/18/2023 4:32:45 AM
(MENAFN- Youm7) أدانت نقابة المهندسين المصرية بأشد العبارات مجزرة الاحتلال الصهيوني، التي استهدفت المستشفى المعمداني في قطاع غزة، ما نجم عنه سقوط مئات الشهداء من الأبرياء العُزل والجرحى والنساء والأطفال الفلسطينيين.



وأكدت النقابة أن استهداف المستشفيات بالقصف وقتل الجرحى والمدنيين العزل يعتبر جريمة حرب وانتهاكًا صارخًا للاتفاقيات الدولية، وما تقوم به قوات الاحتلال من مجازر وحشية وجرائم مروعة يندى لها جبين الإنسانية هي حرب إبادة وتصفية واستهداف ممنهج للمدنيين العُزل، ما يُعدُّ انتهاكًا صريحًا وواضحًا للمعاهدات الدولية الخاصة بمعاملة المدنيين خلال الحرب، ونطالب بفتح تحقيق دولي في جرائم الحرب الصهيونية التي تنتهك كل عهود ومواثيق حقوق الإنسان الدولية.



واستنكرت الصمت الدولي المُخزي على هذه المجازر الصهيونية، واتباع سياسة ازدواجية المعايير، ونُحمل المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية المُساندة لقوات الاحتلال، المسئولية لتواطئها على هذه الجرائم، ونطالب بالتدخل الفوري لوقف الإبادة التي تحدث في حق شعب أعزل.



وحثت الدول العربية على الاضطلاع بدورها تجاه الأشقاء الفلسطينيين والتدخل بقوة للتصدي لهذه المجازر، والضغط بكل السبل لإتاحة آلية لإدخال المساعدات الإنسانية والغذائية والأدوات الطبية للشعب الفلسطيني الشقيق المُحاصَر تحت نير القصف والإبادة الصهيونية.



وجددت نقابة المهندسين المصرية تحيتها لنضال الشعب الفلسطيني ودعمها لحقه الكامل والأصيل في مقاومة الاحتلال الصهيوني لنيل حقوقه المشروعة التي كفلتها المواثيق الدولية، ونؤكد أن القضية الفلسطينية ستظل على رأس أولويات المصريين، قيادةً وشعبًا.












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