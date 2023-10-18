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محافظ الجيزة يتفقد السلاسل التجارية للتأكد من تنفيذ مبادرة خفض الأسعار

10/18/2023 4:32:45 AM
(MENAFN- Youm7) تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قبل قليل، عدداً من السلاسل التجارية بشارع السودان بحي الدقي، لمتابعة تنفيذ "مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية"، التى أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وذلك بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والحد من غلاء الأسعار.



واطمئن المحافظ خلال الجولة على أسعار السلع المقدمة بالمنافذ كـ(السكر – الزيت – السمن – الأرز – المكرونة – الدقيق ومختلف المنتجات) والتي يتم بيعها بأسعار مخفضة بالمقارنة بمثيلاتها في الخارج وتأكد من جودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين وتسهيلًا لهم في الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة.



واستمع محافظ الجيزة إلى شرح من المدير المسئول عن أسعار السلع الغذائية الأساسية بالسلاسل التجارية مثل "الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز"، بالإضافة إلى اللحوم والدواجن والتي تم تخفيض أسعارها بالمقارنة بمثيلاتها بالخارج.



رافق المحافظ خلال جولته الدكتورة هند عبد الحليم نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير المساعد، واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي، وهالة غريب مدير مديرية التموين بالجيزة.












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