الكنيسة الأرثوذكسية ترسل مساعدات عاجلة لقطاع غزة

(MENAFN
- Youm7) أدانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازه المرقسية، العنف غير المبرر ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء.
وتضامنا مع أهالينا في غزة وبتوجيهات من قداسة البابا تقوم أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية بتجهيز مساعدات تشمل أدوية وإسعافات طبية ومواد غذائية وملابس وبطاطين لإرسالها إلى قطاع غزة.
وتناشد الكنيسة القبطية أبناءها بالمشاركة والمساندة الإنسانية في هذا العمل.
يمكنكم إرسال المساعدات إلى مركز مارمرقس
بمدينة نصر، وللاستعلام والتواصل على رقم 01281343275 -
01281343239 أو على الإيميل:
واختتمت الكنيسة بيانها نصلي أن يسود الهدوء والسلام في فلسطين وفي العالم أجمع.
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