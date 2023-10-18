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الكنيسة الأرثوذكسية ترسل مساعدات عاجلة لقطاع غزة

10/18/2023 4:32:45 AM
(MENAFN- Youm7) أدانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازه المرقسية، العنف غير المبرر ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء.



وتضامنا مع أهالينا في غزة وبتوجيهات من قداسة البابا تقوم أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية بتجهيز مساعدات تشمل أدوية وإسعافات طبية ومواد غذائية وملابس وبطاطين لإرسالها إلى قطاع غزة.



وتناشد الكنيسة القبطية أبناءها بالمشاركة والمساندة الإنسانية في هذا العمل.



يمكنكم إرسال المساعدات إلى مركز مارمرقس
بمدينة نصر، وللاستعلام والتواصل على رقم 01281343275 -
01281343239 أو على الإيميل:




واختتمت الكنيسة بيانها نصلي أن يسود الهدوء والسلام في فلسطين وفي العالم أجمع.
















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