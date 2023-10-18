وزير الخارجية الأمريكى يصل إلى تل أبيب

MENAFN - Youm7) وصل وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن، إلى تل أبيب اليوم الأربعاء، وذلك عقب الهجوم الدامى الذى استهدف مستشفى المعمدانى فى غزة.

وتأتي زيارة بلينكن إلى إسرائيل قبيل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي من المقرر أن يصل في وقت لاحق اليوم في ظل تصاعد التوترات بالمنطقة.

وكان بلينكن قد قام بجولة في المنطقة شملت سبع دول، حيث تحاول الولايات المتحدة تحقيق توازن دقيق بين تقديم الدعم لإسرائيل وتخفيف الكارثة الإنسانية في غزة والحد من تصاعد التوترات في المنطقة.



