وزير الخارجية الأمريكى يصل إلى تل أبيب

(MENAFN
- Youm7) وصل وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن، إلى تل أبيب اليوم الأربعاء، وذلك عقب الهجوم الدامى الذى استهدف مستشفى المعمدانى فى غزة.
وتأتي زيارة بلينكن إلى إسرائيل قبيل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي من المقرر أن يصل في وقت لاحق اليوم في ظل تصاعد التوترات بالمنطقة.
وكان بلينكن قد قام بجولة في المنطقة شملت سبع دول، حيث تحاول الولايات المتحدة تحقيق توازن دقيق بين تقديم الدعم لإسرائيل وتخفيف الكارثة الإنسانية في غزة والحد من تصاعد التوترات في المنطقة.
MENAFN18102023000132011024ID1107262863
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.