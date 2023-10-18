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الخارجية الروسية: الهجوم على مستشفى غزة عمل إجرامى

10/18/2023 4:32:41 AM
(MENAFN- Youm7) أدانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الأربعاء، الانفجار الهائل الذى وقع الليلة الماضية فى مستشفى فى غزة ووصفته بأنه عمل إجرامى.

وقالت زاخاروفا -في تصريحات إعلامية نقلتها وكالة أنباء تاس الروسية-: "بطبيعة الحال، نحن نعتبر مثل هذا الهجوم المميت جريمة".
وطالبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، بتقديم أدلة على عدم تورط إسرائيل في الهجوم على مستشفى غزة.

وأضافت "يتعين على إسرائيل ألا تعلق فقط في وسائل الإعلام أو على وسائل التواصل الاجتماعي، بل يجب أن تقدم الأدلة".
كما دعت زاخاروفا الولايات المتحدة إلى تقديم صور الأقمار الصناعية التي من شأنها أن تساعد في توضيح الوضع وتحديد هوية مرتكب الهجوم المميت.

وذكرت وسائل إعلام عربية في وقت سابق أن الطيران الإسرائيلي شن عدة غارات قوية على الأحياء الوسطى في مدينة غزة الليلة الماضية، حيث أصابت بعض الصواريخ المستشفى الأهلي هناك. ذ








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