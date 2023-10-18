الخارجية الروسية: الهجوم على مستشفى غزة عمل إجرامى

(MENAFN
- Youm7) أدانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الأربعاء، الانفجار الهائل الذى وقع الليلة الماضية فى مستشفى فى غزة ووصفته بأنه عمل إجرامى.
وقالت زاخاروفا -في تصريحات إعلامية نقلتها وكالة أنباء تاس الروسية-: "بطبيعة الحال، نحن نعتبر مثل هذا الهجوم المميت جريمة".
وطالبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، بتقديم أدلة على عدم تورط إسرائيل في الهجوم على مستشفى غزة.
وأضافت "يتعين على إسرائيل ألا تعلق فقط في وسائل الإعلام أو على وسائل التواصل الاجتماعي، بل يجب أن تقدم الأدلة".
كما دعت زاخاروفا الولايات المتحدة إلى تقديم صور الأقمار الصناعية التي من شأنها أن تساعد في توضيح الوضع وتحديد هوية مرتكب الهجوم المميت.
وذكرت وسائل إعلام عربية في وقت سابق أن الطيران الإسرائيلي شن عدة غارات قوية على الأحياء الوسطى في مدينة غزة الليلة الماضية، حيث أصابت بعض الصواريخ المستشفى الأهلي هناك. ذ
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