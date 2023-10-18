رئيس وزراء ماليزيا: ضرب مستشفى المعمدانى بقطاع غزة عمل غير إنسانى

MENAFN - Youm7) قال رئيس الوزراء الماليزى أنور إبراهيم، إن الغارة التى شنتها إسرائيل على مستشفى المعمدانى فى قطاع غزة عمل غير مقبول على الإطلاق وغير إنسانى.

وأدان رئيس الوزراء الماليزى خلال ندوة "الطريق نحو الازدهار العظيم لماليزيا" ببوتراجايا اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء الماليزية"برناما"، بشدة هذه الغارة،موضحا أن الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية تجاوزت الحد ، مشيرا إلى أنه إذا استمر الصراع، فسيكون معظم الضحايا من النساء والأطفال والمرضى.

وأكد إبراهيم أنه يعتزم عقد اجتماعات مع عدد من نظرائه الأجانب لبحث الأزمة الإسرائيلية الفلسطينية في قطاع غزة، مضيفا أنه من المقرر أن يلتقى ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، خلال قمة مجلس التعاون الخليجي (GCC )في وقت لاحق من هذا الأسبوع لمناقشة هذا الصراع.







