ماكرون على منصة إكس: يجب إدخال المساعدات إلى غزة دون تأخير

MENAFN - Youm7) كتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأربعاء على منصة إكس للتواصل الاجتماعي،أن فرنسا تندد بالهجوم على المستشفى الأهلي العربي في غزة.

ماكرون





وغرد ماكرون، "تندد فرنسا بالهجوم على المستشفى الأهلي العربي في غزة والذي راح ضحيته الكثير من الضحايا الفلسطينيين. قلوبنا معهم، ويتعين كشف الملابسات".

وتابع الرئيس الفرنسي في تغريدته، "يتعين إعادة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون تأخير".