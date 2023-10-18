ماكرون على منصة إكس: يجب إدخال المساعدات إلى غزة دون تأخير

(MENAFN
- Youm7) كتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأربعاء على منصة إكس للتواصل الاجتماعي،
أن فرنسا تندد بالهجوم على المستشفى الأهلي العربي في غزة.
ماكرون
وغرد ماكرون، "تندد فرنسا بالهجوم على المستشفى الأهلي العربي في غزة والذي راح ضحيته الكثير من الضحايا الفلسطينيين. قلوبنا معهم، ويتعين كشف الملابسات".
وتابع الرئيس الفرنسي في تغريدته، "يتعين إعادة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون تأخير".
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