6 أندية بلا خسارة فى أول 4 جولات بمنافسات دورى المحترفين

(MENAFN
- Youm7) شهدت منافسات الجولة الرابعة من
دورى المحترفين
2023/ 2024، مساء الثلاثاء، منافسة قوية بين كل الفرق والتى من المتوقع أن تزداد سخونة فى الجولات القادمة، خاصة أن المسابقة من دور واحد.
6 أندية بلا خسارة
حافظت 6 أندية على سجلها خاليا من الهزائم في أول 4 أسابيع من المسابقة وهى كل من لافيينا وغزل المحلة والسكة الحديد وحرس الحدود ووادى دجلة ومكادى.
ونجح فريقا لافيينا وغزل المحلة في تحقيق الفوز في 3 مباريات والتعادل في مباراة، بينما حقق حرس الحدود الفوز في مواجهتين والتعادل في مثلها، وحقق السكة الحديد ووادى دجلة الفوز في مباراة والتعادل في 3 لقاءات، وأخيرا حقق فريق مكادى التعادل في 4 مباريات ولم يفز أو يخسر حتى الآن.
وجاءت نتائج مباريات الجولة الرابعة كالتالى..
أسوان 1/ 2 جمهورية شبين
بترول أسيوط 1/ 0 النجوم
مصر المقاصة 3 /3 بروكسى
مكادى 1/ 1 حرس الحدود
راية 2 / 1 النصر للتعدين
القناة 2/ 0 دكرنس
طنطا 1 / 1 السكة الحديد
أبو قير للأسمدة 1/ 1 وادى دجلة
لافيينا 3/ 2 بتروجت
الاتصالات 0/ 2 غزل المحلة
MENAFN18102023000132011024ID1107262859
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.