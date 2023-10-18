6 أندية بلا خسارة فى أول 4 جولات بمنافسات دورى المحترفين

MENAFN - Youm7) شهدت منافسات الجولة الرابعة مندورى المحترفين2023/ 2024، مساء الثلاثاء، منافسة قوية بين كل الفرق والتى من المتوقع أن تزداد سخونة فى الجولات القادمة، خاصة أن المسابقة من دور واحد.

6 أندية بلا خسارة

حافظت 6 أندية على سجلها خاليا من الهزائم في أول 4 أسابيع من المسابقة وهى كل من لافيينا وغزل المحلة والسكة الحديد وحرس الحدود ووادى دجلة ومكادى.

ونجح فريقا لافيينا وغزل المحلة في تحقيق الفوز في 3 مباريات والتعادل في مباراة، بينما حقق حرس الحدود الفوز في مواجهتين والتعادل في مثلها، وحقق السكة الحديد ووادى دجلة الفوز في مباراة والتعادل في 3 لقاءات، وأخيرا حقق فريق مكادى التعادل في 4 مباريات ولم يفز أو يخسر حتى الآن.

وجاءت نتائج مباريات الجولة الرابعة كالتالى..

أسوان 1/ 2 جمهورية شبين

بترول أسيوط 1/ 0 النجوم

مصر المقاصة 3 /3 بروكسى

مكادى 1/ 1 حرس الحدود

راية 2 / 1 النصر للتعدين

القناة 2/ 0 دكرنس

طنطا 1 / 1 السكة الحديد

أبو قير للأسمدة 1/ 1 وادى دجلة

لافيينا 3/ 2 بتروجت

الاتصالات 0/ 2 غزل المحلة



