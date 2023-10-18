علي فرج 36 عاما ونور الشربيني32.. أعمار نجوم الاسكواش بأولمبياد لوس أنجلوس

MENAFN - Youm7) بعد اعتماد اللجنة الأولمبية الدولية لرياضة الاسكواش في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، لتسجل لعبة الملعب الزجاجي أول ظهور في الأولمبياد بعد انتظار طويل، اتجهت الأنظار إلى الاسكواش المصري الذي يضم عدداً من النجوم المميزين يسيطرون على عرش التصنيف العالمي ومعظم البطولات التي تقام تحت رعاية رابطة اللاعبين المحترفين "PSA".

ونظراً لطول الفترة الزمنية والتي تصل إلى 6 سنوات تقريباً، فكثير من الأمور ستتغير حتى انطلاق أولمبياد لوس أنجلوس في 2028، ومن أهم تلك المتغيرات أعمار نجوم الاسكواش المصري، ونستعرض أبرز نجوم الاسكواش وأعمارهم عند انطلاق أولمبياد لوس أنجلوس.

علي فرج المصنف الأول عالمياً وبطل العالم في 3 نسخ: 36 عاما

مصطفى عسل المصنف الثالث: 27 عاما

مازن هشام:

34 عاما

طارق مؤمن: 40 عاما

نور الشربيني المصنفة الأولى وبطلة العالم في 7 نسخ: 32 عاما

نوران جوهر المصنفة الثانية: 31 عاما

هانيا الحمامي المصنفة الثالثة: 28 عاما

نور الطيب المصنفة السادسة: 35 عاما

فريدة محمد: 26 عاما

ندى عباس: 28 عاما

فيروز أبو الخير: 22 عاما

أمينة عرفي بطلة العالم للناشئات في آخر نسختين: 21 عاما



