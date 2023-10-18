علي فرج 36 عاما ونور الشربيني32.. أعمار نجوم الاسكواش بأولمبياد لوس أنجلوس

(MENAFN
- Youm7) بعد اعتماد اللجنة الأولمبية الدولية لرياضة الاسكواش في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، لتسجل لعبة الملعب الزجاجي أول ظهور في الأولمبياد بعد انتظار طويل، اتجهت الأنظار إلى الاسكواش المصري الذي يضم عدداً من النجوم المميزين يسيطرون على عرش التصنيف العالمي ومعظم البطولات التي تقام تحت رعاية رابطة اللاعبين المحترفين "PSA".
ونظراً لطول الفترة الزمنية والتي تصل إلى 6 سنوات تقريباً، فكثير من الأمور ستتغير حتى انطلاق أولمبياد لوس أنجلوس في 2028، ومن أهم تلك المتغيرات أعمار نجوم الاسكواش المصري، ونستعرض أبرز نجوم الاسكواش وأعمارهم عند انطلاق أولمبياد لوس أنجلوس.
علي فرج المصنف الأول عالمياً وبطل العالم في 3 نسخ: 36 عاما
مصطفى عسل المصنف الثالث: 27 عاما
مازن هشام:
34 عاما
طارق مؤمن: 40 عاما
نور الشربيني المصنفة الأولى وبطلة العالم في 7 نسخ: 32 عاما
نوران جوهر المصنفة الثانية: 31 عاما
هانيا الحمامي المصنفة الثالثة: 28 عاما
نور الطيب المصنفة السادسة: 35 عاما
فريدة محمد: 26 عاما
ندى عباس: 28 عاما
فيروز أبو الخير: 22 عاما
أمينة عرفي بطلة العالم للناشئات في آخر نسختين: 21 عاما
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