أوسوريو يقود تدريبات الزمالك بعد عودته من لندن

(MENAFN
- Youm7) عاد الكولومبي خوان كارلوس أوسوري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة قادما من إنجلترا بعد زيارة سريعة لأسرته.
ووصل المدير الفني إلى القاهرة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء لمواصلة مهام عمله وقيادة تدريبات الفريق استعدادا للفترة المقبلة، وقاد أوسوريو مران فريق الكرة الذي أقيم
صباح اليوم الأربعاء على ملعب الترسانة، استعدادا لمباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.
ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
من ناحية أخرى يدرس الجهاز الفني للزمالك، مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات سموحة
لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته،وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.
وطالب الجهاز الفنى اللاعبين بضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى سموحة وتنفيذ التعليمات الفنية المكلفين بها وضرورة نقل الكرة السريع والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية على مرمى المنافس.
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