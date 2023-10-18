أوسوريو يقود تدريبات الزمالك بعد عودته من لندن

MENAFN - Youm7) عاد الكولومبي خوان كارلوس أوسوري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة قادما من إنجلترا بعد زيارة سريعة لأسرته.

ووصل المدير الفني إلى القاهرة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء لمواصلة مهام عمله وقيادة تدريبات الفريق استعدادا للفترة المقبلة، وقاد أوسوريو مران فريق الكرة الذي أقيمصباح اليوم الأربعاء على ملعب الترسانة، استعدادا لمباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.من ناحية أخرى يدرس الجهاز الفني للزمالك، مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات سموحةلدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته،وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.وطالب الجهاز الفنى اللاعبين بضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى سموحة وتنفيذ التعليمات الفنية المكلفين بها وضرورة نقل الكرة السريع والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية على مرمى المنافس.