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زيزو وفتوح وصبحى ينتطمون فى تدريب الزمالك بعد العودة من الإمارات مع المنتخب

10/18/2023 4:32:36 AM
(MENAFN- Youm7) انتظم أحمد سيد "زيزو" وأحمد فتوح ومحمد صبحي ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك في مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب نادي الترسانة استعدادا لمباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.



وتواجد الثلاثي في تدريبات الزمالك بعد العودة من صفوف المنتخب الأول عقب خوض مباراتي زامبيا والجزائر الوديتين في الإمارات.




كما شهدت تدريبات الفريق مشاركة حسام عبد المجيد ومحمد طارق بعد عودتهما من صفوف المنتخب الأولمبي خلال الساعات الماضية ،وكان الثنائي تواجد في صفوف المنتخب الأولمبي خلال المعسكر الذي شهد خوض وديتين أمام منتخبي الأردن وأوزبكستان.



وشارك الثنائي في تدريبات الزمالك بخوض فقرة تدريبات خاصة بالإطالات لتجهيزهما للمباريات المقبلة.




ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.












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