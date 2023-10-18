زيزو وفتوح وصبحى ينتطمون فى تدريب الزمالك بعد العودة من الإمارات مع المنتخب

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- Youm7) انتظم أحمد سيد "زيزو" وأحمد فتوح ومحمد صبحي ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك في مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب نادي الترسانة استعدادا لمباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.
وتواجد الثلاثي في تدريبات الزمالك بعد العودة من صفوف المنتخب الأول عقب خوض مباراتي زامبيا والجزائر الوديتين في الإمارات.
كما شهدت تدريبات الفريق مشاركة حسام عبد المجيد ومحمد طارق بعد عودتهما من صفوف المنتخب الأولمبي خلال الساعات الماضية ،وكان الثنائي تواجد في صفوف المنتخب الأولمبي خلال المعسكر الذي شهد خوض وديتين أمام منتخبي الأردن وأوزبكستان.
وشارك الثنائي في تدريبات الزمالك بخوض فقرة تدريبات خاصة بالإطالات لتجهيزهما للمباريات المقبلة.
ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
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