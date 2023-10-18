الإسماعيلى يتدرب على فترتين اليوم استعدادا لفاركو في دورى نايل

MENAFN - Youm7) قرر إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلى ، التدريب على فترتين اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة فاركو الأحد المقبل على استاد الإسماعيلية، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دورى نايل 2023/ 2024.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاسماعيلي مرانه على فترتين في السابعة صباحا والخامسة مساء، وقسم الجهاز الفني الفريق إلى مجموعات وأدت كل مجموعة تدريبات بدنية متنوعة و تدريبات ركض سريع أعقبها مجموعة من التدريبات التكتيكية وأنهى المران بتقسيمة قوية في وسط الملعب. واستغل إيهاب جلال الفترة الماضية في رفع الحالة البدنية للاعبين بشكل قوى من أجل تنفيذ خطته بالاستحواذ على الكرة والتحول من الدفاع للهجوم وسرعة نقل الكرة، بالإضافة إلى تدريبات تخصصية من خلال جمل فنية من على الأجناب.

وخاض الإسماعيلى مواجهة واحدة خلال فترة التوقف الدولى الماضية أمام زد وديا ونجح في الفوز باللقاء بهدفين مقابل هدف واطمئن خلالها على مستوى اللاعبين.

وفي ذات السياق، خاض الرباعي محمد فوزي وكمال السيد وعبد الله جمال ومحمد عبد الفتاح تدريبات قوية تحت قيادة مصطفى كمال مدرب حراس المرمى.