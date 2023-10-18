الإسماعيلى يتدرب على فترتين اليوم استعدادا لفاركو في دورى نايل

(MENAFN
- Youm7) قرر إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلى ، التدريب على فترتين اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة فاركو الأحد المقبل على استاد الإسماعيلية، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دورى نايل 2023/ 2024.
ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاسماعيلي مرانه على فترتين في السابعة صباحا والخامسة مساء، وقسم الجهاز الفني الفريق إلى مجموعات وأدت كل مجموعة تدريبات بدنية متنوعة و تدريبات ركض سريع أعقبها مجموعة من التدريبات التكتيكية وأنهى المران بتقسيمة قوية في وسط الملعب. واستغل إيهاب جلال الفترة الماضية في رفع الحالة البدنية للاعبين بشكل قوى من أجل تنفيذ خطته بالاستحواذ على الكرة والتحول من الدفاع للهجوم وسرعة نقل الكرة، بالإضافة إلى تدريبات تخصصية من خلال جمل فنية من على الأجناب.
وخاض الإسماعيلى مواجهة واحدة خلال فترة التوقف الدولى الماضية أمام زد وديا ونجح في الفوز باللقاء بهدفين مقابل هدف واطمئن خلالها على مستوى اللاعبين.
وفي ذات السياق، خاض الرباعي محمد فوزي وكمال السيد وعبد الله جمال ومحمد عبد الفتاح تدريبات قوية تحت قيادة مصطفى كمال مدرب حراس المرمى.
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