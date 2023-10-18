حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 18 - 10 (كونا) -- الثامن عشر من أكتوبر

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1949 - أمير الكويت الشيخ أحمد الجابر الصباح يفتتح المستشفى الأميري الواقع على شارع الخليج العربي وكان يضم 45 سريرا ويعمل فيه 13 طبيبا وطبيبة وممرضتان.

1958 - المؤتمر ال13 لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل يعقد في الكويت بحضور السودان والعراق والسعودية والجمهورية العربية المتحدة (مصر وسوريا) ولبنان وليبيا واستمر المؤتمر أسبوعين.

2005 - بنك الكويت الوطني يفتتح مكتبا تمثيليا في مدينة شنغهاي الصينية ليكون أول بنك عربي يفتتح مكتبا تمثيليا في الصين.

2008 - رئيس وحدة الشبكية بمركز البحر للعيون الدكتور خالد السبتي يسجل براءة اختراع في جراحة جديدة للعيون على مستوى العالم في إحدى أكبر المجلات الطبية للعيون وهي (المجلة البريطانية للعيون).

2010 - وزراء المالية العرب يقرون في اجتماعهم بالكويت اللائحة التنفيذية لإدارة الحساب الخاص بمبادرة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي برأسمال يبلغ 2ر1 مليار دولار أمريكي.

2010 - تلفزيون الكويت يفوز بثلاث جوائز هي ذهبية عن البرنامج الديني (نجوم من الكنانة) وبرونزيتان عن برنامج (غطاية وغناية) والبرنامج التسجيلي (الفرسان) في مهرجان الأردن للإعلام العربي.

2010 - لاعبو الكويت لرياضة الووشو كونغ فو يحققون ثماني ميداليات متنوعة هي واحدة ذهبية وفضيتان وخمس برونزيات في مسابقات بطولة العالم للكونغ فو والتايتشي التي أقيمت في تركيا.

2013 - رجل الأعمال مصطفى بودي ينتقل إلى رحمة الله تعالى عن عمر ناهز 77 عاما بعد مسيرة من العطاء في المجالين الاقتصادي والتجاري. 2014 - نادي القادسية يتوج للمرة الأولى في تاريخه بطلا لمسابقة كأس الاتحاد الاسيوي ال11 لكرة القدم بفوزه في المباراة النهائية بركلات الترجيح (4 - 2) على نادي أربيل العراقي.

2016 - أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يمنح اللاعب أحمد نقا المطيري وسام (الكويت ذو الرصيعة من الدرجة الأولى) تقديرا لجهوده الرياضية وحصوله على الميدالية الذهبية في مسابقة الجري على الكراسي المتحركة في الدورة الخامسة عشرة للألعاب البارلمبية للمعاقين.

2022 - مجلس الأمة في جلسته العادية الأولى يزكي النائب أحمد عبدالعزيز السعدون رئيسا لمجلس الأمة للفصل التشريعي ال17. (النهاية)