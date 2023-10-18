الاجتماع العاجل للجنة التنفيذية (للتعاون الإسلامي) على المستوى الوزاري يعقد اليوم في جدة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 18 - 9 (كونا) -- يعقد بمدينة جدة اليوم الأربعاء الاجتماع الاستثنائي العاجل المفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الاسلامي على مستوى وزراء الخارجية بهدف بحث عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني.
ويأتي الاجتماع بدعوة من السعودية رئيس القمة الإسلامية في دورتها الحالية ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي لتدارس التصعيد العسكري للاحتلال الإسرائيلي في غزة ومحيطها وتفاقم الأوضاع الانسانية بما يهدد المدنيين وأمن واستقرار المنطقة.
وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري ما أدى إلى سقوط قرابة 3500 شهيد من بينهم نحو 500 شهيد في استهداف لمستشفى (المعمداني) أمس بالإضافة إلى 12500 جريح. (النهاية)
خ ن ش / ط م ا
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