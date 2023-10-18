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الاجتماع العاجل للجنة التنفيذية (للتعاون الإسلامي) على المستوى الوزاري يعقد اليوم في جدة

10/18/2023 4:32:26 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 18 - 9 (كونا) -- يعقد بمدينة جدة اليوم الأربعاء الاجتماع الاستثنائي العاجل المفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الاسلامي على مستوى وزراء الخارجية بهدف بحث عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني.
ويأتي الاجتماع بدعوة من السعودية رئيس القمة الإسلامية في دورتها الحالية ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي لتدارس التصعيد العسكري للاحتلال الإسرائيلي في غزة ومحيطها وتفاقم الأوضاع الانسانية بما يهدد المدنيين وأمن واستقرار المنطقة.
وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري ما أدى إلى سقوط قرابة 3500 شهيد من بينهم نحو 500 شهيد في استهداف لمستشفى (المعمداني) أمس بالإضافة إلى 12500 جريح. (النهاية)

خ ن ش / ط م ا



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