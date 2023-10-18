سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 39 سنتا ليبلغ 81ر93 دولار

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 18 - 10 (كونا) -- انخفض سعر برميل النفط الكويتي 39 سنتا ليبلغ 81ر93 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الثلاثاء مقابل 20ر94 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 25 سنتا لتبلغ 90ر89 دولار للبرميل في حين استقرت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 66ر86 دولار. (النهاية)
خ م
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