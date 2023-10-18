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الرئيس الفرنسي بعد قصف مستشفى (المعمداني) بغزة: لا شيء يبرر استهداف المدنيين

10/18/2023 4:32:21 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 18 - 10 (كونا) -- أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم الاربعاء انه لا شيء يمكن أن يبرر استهداف المدنيين وذلك بعد ان استهدفت غارة لقوات الاحتلال الإسرائيلية مستشفى (المعمداني) في غزة.
وقال ماكرون عبر منصة (اكس - تويتر سابقا) للتواصل الاجتماعي ان فرنسا تدين الهجوم على المستشفى في غزة والذي أوقع هذا العدد الكبير من الضحايا الفلسطينيين مؤكدا "قلوبنا معهم يجب إجلاء كل الملابسات".
ودعا ماكرون الى إتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة "دون تأخير".
وأعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة استشهاد اكثر من 500 فلسطيني وإصابة المئات في استهداف طائرات الاحتلال الاسرائيلي مستشفى (المعمداني) وسط مدينة (غزة) مساء امس الثلاثاء ليتجاوز العدد الإجمالي لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري نحو 3500 شهيد بالإضافة إلى آلاف الجرحى. (النهاية)

م ع / ط م ا



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