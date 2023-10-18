الرئيس الفرنسي بعد قصف مستشفى (المعمداني) بغزة: لا شيء يبرر استهداف المدنيين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 18 - 10 (كونا) -- أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم الاربعاء انه لا شيء يمكن أن يبرر استهداف المدنيين وذلك بعد ان استهدفت غارة لقوات الاحتلال الإسرائيلية مستشفى (المعمداني) في غزة.
وقال ماكرون عبر منصة (اكس - تويتر سابقا) للتواصل الاجتماعي ان فرنسا تدين الهجوم على المستشفى في غزة والذي أوقع هذا العدد الكبير من الضحايا الفلسطينيين مؤكدا "قلوبنا معهم يجب إجلاء كل الملابسات".
ودعا ماكرون الى إتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة "دون تأخير".
وأعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة استشهاد اكثر من 500 فلسطيني وإصابة المئات في استهداف طائرات الاحتلال الاسرائيلي مستشفى (المعمداني) وسط مدينة (غزة) مساء امس الثلاثاء ليتجاوز العدد الإجمالي لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري نحو 3500 شهيد بالإضافة إلى آلاف الجرحى. (النهاية)
م ع / ط م ا
MENAFN18102023000071011013ID1107262848
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