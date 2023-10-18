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أمين الأمم المتحدة يدين قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى (المعمداني) في غزة

10/18/2023 4:32:21 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 18 - 10 (كونا) -- دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأشد العبارات قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى (المعمداني) في قطاع غزة والذي راح ضحيته المئات من الشهداء والمصابين من بينهم نساء وأطفال.
وقدم غوتيريش في بيان صحفي مساء أمس الثلاثاء تعازيه وصادق مواساته لأسر الضحايا معربا عن أمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.
وشدد على ضرورة حماية المستشفيات والعيادات والعاملين في المجال الطبي ومنشآت الأمم المتحدة بموجب القانون الدولي.
وأعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة استشهاد اكثر من 500 فلسطيني وإصابة المئات في استهداف طائرات الاحتلال الاسرائيلي مستشفى (المعمداني) وسط مدينة (غزة) مساء امس الثلاثاء ليتجاوز العدد الإجمالي لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري نحو 3500 شهيد بالإضافة إلى آلاف الجرحى. (النهاية)

ع س ت / ط م ا



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