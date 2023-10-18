أمين الأمم المتحدة يدين قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى (المعمداني) في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 18 - 10 (كونا) -- دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأشد العبارات قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى (المعمداني) في قطاع غزة والذي راح ضحيته المئات من الشهداء والمصابين من بينهم نساء وأطفال.
وقدم غوتيريش في بيان صحفي مساء أمس الثلاثاء تعازيه وصادق مواساته لأسر الضحايا معربا عن أمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.
وشدد على ضرورة حماية المستشفيات والعيادات والعاملين في المجال الطبي ومنشآت الأمم المتحدة بموجب القانون الدولي.
وأعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة استشهاد اكثر من 500 فلسطيني وإصابة المئات في استهداف طائرات الاحتلال الاسرائيلي مستشفى (المعمداني) وسط مدينة (غزة) مساء امس الثلاثاء ليتجاوز العدد الإجمالي لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري نحو 3500 شهيد بالإضافة إلى آلاف الجرحى. (النهاية)
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