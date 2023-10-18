الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 308ر0 واليورو يرتفع إلى 326ر0

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 18 - 10 (كونا) -- استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الأربعاء عند مستوى 308ر0 دينار في حين ارتفع سعر صرف اليورو بنسبة 24ر0 في المئة لمستوى 326ر0 دينار مقارنة بأسعار أمس.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند مستوى 376ر0 دينار في حين ارتفع الفرنك السويسري بنسبة 18ر0 في المئة إلى مستوى 343ر0 دينار بينما استقر الين الياباني عند 002ر0 دينار.
يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية. (النهاية)
ه ث
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