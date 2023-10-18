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الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 308ر0 واليورو يرتفع إلى 326ر0

10/18/2023 4:32:18 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 18 - 10 (كونا) -- استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الأربعاء عند مستوى 308ر0 دينار في حين ارتفع سعر صرف اليورو بنسبة 24ر0 في المئة لمستوى 326ر0 دينار مقارنة بأسعار أمس.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند مستوى 376ر0 دينار في حين ارتفع الفرنك السويسري بنسبة 18ر0 في المئة إلى مستوى 343ر0 دينار بينما استقر الين الياباني عند 002ر0 دينار.
يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية. (النهاية)

ه ث




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