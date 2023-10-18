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بيت التمويل الكويتي يحقق 5ر461 مليون دينار أرباحا صافية في 9 أشهر بربحية 81ر30 فلس للسهم

10/18/2023 4:32:17 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 18 - 10 (كونا) -- أعلن بيت التمويل الكويتي تحقيقه 5ر461 مليون دينار كويتي (نحو 4ر1 مليار دولار أمريكي) أرباحا صافية عن فترة التسعة أشهر من العام الحالي مقارنة مع 7ر205 مليون دينار (نحو 3ر722 مليون دولار) عن الفترة ذاتها من 2022 بزيادة نسبتها 3ر124 في المئة.
وقال (بيتك) في إفصاح منشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت اليوم الأربعاء إن ربحية السهم في فترة التسعة أشهر من العام الحالي بلغت 81ر30 فلس مقارنة مع 13ر19 فلس في الفترة ذاتها من 2022 بزيادة نسبتها 1ر61 في المئة.
وأسس (بيتك) عام 1977 وأدرج في بورصة الكويت عام 1984 ويبلغ رأسماله المصرح به 4ر1 مليار دينار (نحو 2ر4 مليار دولار) ويقدم الخدمات المصرفية وشراء وبيع العقارات والتأجير وتنفيذ المشاريع الانشائية لحسابها أو لحساب أطراف أخرى. (النهاية)

م ك ع / ه ث




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