بيت التمويل الكويتي يحقق 5ر461 مليون دينار أرباحا صافية في 9 أشهر بربحية 81ر30 فلس للسهم

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 18 - 10 (كونا) -- أعلن بيت التمويل الكويتي تحقيقه 5ر461 مليون دينار كويتي (نحو 4ر1 مليار دولار أمريكي) أرباحا صافية عن فترة التسعة أشهر من العام الحالي مقارنة مع 7ر205 مليون دينار (نحو 3ر722 مليون دولار) عن الفترة ذاتها من 2022 بزيادة نسبتها 3ر124 في المئة.
وقال (بيتك) في إفصاح منشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت اليوم الأربعاء إن ربحية السهم في فترة التسعة أشهر من العام الحالي بلغت 81ر30 فلس مقارنة مع 13ر19 فلس في الفترة ذاتها من 2022 بزيادة نسبتها 1ر61 في المئة.
وأسس (بيتك) عام 1977 وأدرج في بورصة الكويت عام 1984 ويبلغ رأسماله المصرح به 4ر1 مليار دينار (نحو 2ر4 مليار دولار) ويقدم الخدمات المصرفية وشراء وبيع العقارات والتأجير وتنفيذ المشاريع الانشائية لحسابها أو لحساب أطراف أخرى. (النهاية)
م ك ع / ه ث
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