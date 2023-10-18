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إضراب شامل بالضفة الغربية حدادا على أرواح شهداء مجازر الاحتلال في غزة

10/18/2023 4:32:17 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 18 - 10 (كونا) -- عم اضراب شامل مناحي الحياة في الضفة الغربية اليوم الاربعاء حدادا على مجازر الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة وآخرها قصف مستشفى (المعمداني) الذي اودى بحياة 500 فلسطيني وأصاب المئات في حصيلة غير نهائية.
وأغلقت المحال التجارية والمؤسسات والمدارس والجامعات ابوابها استجابة لدعوة الإضراب التي وجهتها القوى والفصائل الفلسطينية وسط حالة من الغضب على جرائم الاحتلال التي فاق عدد ضحاياها 3500 شهيد وأكثر من 12 ألف جريح فيما تقول المصادر الطبية ان 1500 اخرين تحت الانقاض.
وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحداد العام ثلاثة ايام تنكس فيها الاعلام ووصف ما جرى بأنه فاجعة كبيرة وجريمة حرب بشعة لا يمكن السكوت عنها ولا يمكن ان تمر بدون حساب.
وقال عباس في كلمة له في اجتماع للقيادة الفلسطينية انعقد فور وصوله (رام الله) قادما من (عمان) بعد منتصف الليلة الماضية "تم قصف مستشفى المعمداني من قبل اسرائيل حيث ارتقى مئات الشهداء والجرحى المدنيين الذين لجأوا اليه ليحتموا فيه لمكانته الدينية والطبية ولم تكترث حكومة الاحتلال الاسرائيلية بكل ذلك".
وأضاف "حذرنا المجتمع الدولي من عواقب جرائم الاحتلال الاسرائيلي واطالب في هذه اللحظات العصيبة بمحاسبة حكومة الاحتلال وتوفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا.. اتخذوا عشرات القرارات للحماية الدولية لشعبنا ولم يطبقوها لان امريكا لا تريد ان تطبقها".
وأعرب عن تقديره لمواقف كل الدول العربية التي رفضت التهجير الذي "لا نسمح به".
وكان الجانب الفلسطيني أعلن انسحاب عباس من القمة التي كانت من المقرر أن تعقد اليوم في العاصمة الأردنية حول الوضع في قطاع غزة.
وأكد الأردن في وقت لاحق إلغاء القمة التي كانت ستجمع أيضا الرئيس الأمريكي جو بايدن والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. (النهاية)

ن ق / ط م ا



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