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المرصد العربي لحقوق الإنسان يندد بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على مستشفى (المعمداني)

10/18/2023 4:32:17 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 18 - 10 (كونا)-- استنكر المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي بأشد العبارات اليوم الأربعاء عدوان الاحتلال الإسرائيلي الوحشي الذي استهدف مستشفى (المعمداني) وأسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى في قطاع غزة.
وأكد المرصد في بيان أنها "جريمة حرب نكراء يندى لها الجبين وجريمة ضد الإنسانية وتمثل انتهاكا صارخا لكافة القوانين والأعراف الدولية وكذلك كافة مبادئ حقوق الإنسان" مشددا على ضرورة ملاحقة ومحاسبة مرتكبي هذه "الجريمة البشعة".
وطالب المجتمع الدولي بالكف عن سياسة الكيل بمكيالين واتخاذ موقف حاسم لمحاسبة سلطة الاحتلال ووقف نزيف الدم الفلسطيني محملا قوات الاحتلال كامل المسؤولية جراء استمرار خرقها المتكرر لكافة الأعراف والقوانين الدولية في استهداف الأبرياء وقتلهم بدم بارد.
وحذر المرصد من خطورة استمرار تلك المجازر الوحشية بحق الشعب الفلسطيني وسط صمت الجميع مؤكدا أنها تنذر بمزيد من تعقيد الأمور وانفجار الوضع في المنطقة.
وطالب في الوقت ذاته بضرورة الإسراع في فتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل للمدنيين المحاصرين في غزة باعتبارها أبسط حقوق الإنسان.
وأعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة استشهاد اكثر من 500 فلسطيني وإصابة المئات في استهداف طائرات الاحتلال الاسرائيلي مستشفى (المعمداني) وسط مدينة (غزة) مساء امس الثلاثاء ليتجاوز العدد الإجمالي لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري نحو 3500 شهيد بالإضافة إلى آلاف الجرحى. (النهاية)

ا س م / ط م ا



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