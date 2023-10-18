Wednesday, 18 October 2023 01:41 GMT

اليابان تدين استهداف مستشفى (المعمداني) في غزة

10/18/2023 4:32:16 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 18 - 10 (كونا) -- دانت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا اليوم الأربعاء استهداف مستشفى (المعمداني) في غزة مؤكدة أن الهجمات ضد المستشفيات أو المدنيين "لا يمكن تبريرها على أي أساس".
وقالت كاميكاوا في بيان "نشعر بسخط شديد إزاء الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمدنيين الأبرياء" معربة عن تعاطف اليابان مع الضحايا وتعازيها للأسر المكلومة جراء الهجوم الذي أودى بحياة أكثر من 500 شهيد.
وأضافت "تحث اليابان جميع الأطراف على التصرف بموجب القانون الدولي لتجنب وقوع المزيد من الضحايا بين المدنيين" مشيرة إلى أن "اليابان ستضاعف جهودها بالتنسيق مع دول أخرى لضمان سلامة المدنيين وتهدئة الوضع في أقرب وقت ممكن".
وأعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة استشهاد اكثر من 500 فلسطيني وإصابة المئات في استهداف طائرات الاحتلال الاسرائيلي مستشفى (المعمداني) وسط مدينة (غزة) مساء امس الثلاثاء ليتجاوز العدد الإجمالي لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري نحو 3500 شهيد بالإضافة إلى آلاف الجرحى. (النهاية)

م ك / ط م ا



MENAFN18102023000071011013ID1107262842

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث