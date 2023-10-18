اليابان تدين استهداف مستشفى (المعمداني) في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 18 - 10 (كونا) -- دانت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا اليوم الأربعاء استهداف مستشفى (المعمداني) في غزة مؤكدة أن الهجمات ضد المستشفيات أو المدنيين "لا يمكن تبريرها على أي أساس".
وقالت كاميكاوا في بيان "نشعر بسخط شديد إزاء الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمدنيين الأبرياء" معربة عن تعاطف اليابان مع الضحايا وتعازيها للأسر المكلومة جراء الهجوم الذي أودى بحياة أكثر من 500 شهيد.
وأضافت "تحث اليابان جميع الأطراف على التصرف بموجب القانون الدولي لتجنب وقوع المزيد من الضحايا بين المدنيين" مشيرة إلى أن "اليابان ستضاعف جهودها بالتنسيق مع دول أخرى لضمان سلامة المدنيين وتهدئة الوضع في أقرب وقت ممكن".
وأعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة استشهاد اكثر من 500 فلسطيني وإصابة المئات في استهداف طائرات الاحتلال الاسرائيلي مستشفى (المعمداني) وسط مدينة (غزة) مساء امس الثلاثاء ليتجاوز العدد الإجمالي لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري نحو 3500 شهيد بالإضافة إلى آلاف الجرحى. (النهاية)
م ك / ط م ا
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