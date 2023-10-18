الميثاق الوطني يصف الاحتلال الإسرائيلي بمجرم حرب بعد مجزرة المعمداني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 تشرين الأول (بترا)- وصف حزب الميثاق الوطني في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، دولة الاحتلال الإسرائيلي بمجرم حرب في ظل ما تمارسه من جرائم وحشية ومجازر بحق الشعب الفلسطيني.
وحمّل الحزب المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن جرائم الاحتلال في قطاع غزة، ودعا إلى وقف الحرب التي تستهدف كل ما يُجرمه القانون الدولي.
وأكد تأييده للجهود التي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني لإيقاف الحرب وتقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء في غزة.
وأعرب الحزب عن غضبه العميق للجرائم التي ترتكبها سلطة الاحتلال منذ 75 عامًا، ودعمه للموقف الأردني في إعلان إلغاء القمة الرباعية التي كانت مقررة في عمان بمشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس، على أثر مجزرة المعمداني.
كما أعرب عن تأييده للمواقف الأردنية الرافضة للتهجير ودعمه للمساعي الأردنية للدفاع عن فلسطين وشعبها في كافة الظروف.
وختم حزب الميثاق الوطني بتقديم مشاعر العزاء لذوي الشهداء في مجزرة المعمداني، و دعاءه لله بأن يرحم الشهداء ويشفي المصابين ويعجل بإزالة الاحتلال عن قلوب الشعب الفلسطيني.
--(بترا)
ع ح / س س
18/10/2023 11:18:05
MENAFN18102023000117011021ID1107262839
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