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الميثاق الوطني يصف الاحتلال الإسرائيلي بمجرم حرب بعد مجزرة المعمداني

10/18/2023 4:32:01 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 18 تشرين الأول (بترا)- وصف حزب الميثاق الوطني في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، دولة الاحتلال الإسرائيلي بمجرم حرب في ظل ما تمارسه من جرائم وحشية ومجازر بحق الشعب الفلسطيني.
وحمّل الحزب المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن جرائم الاحتلال في قطاع غزة، ودعا إلى وقف الحرب التي تستهدف كل ما يُجرمه القانون الدولي.
وأكد تأييده للجهود التي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني لإيقاف الحرب وتقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء في غزة.
وأعرب الحزب عن غضبه العميق للجرائم التي ترتكبها سلطة الاحتلال منذ 75 عامًا، ودعمه للموقف الأردني في إعلان إلغاء القمة الرباعية التي كانت مقررة في عمان بمشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس، على أثر مجزرة المعمداني.
كما أعرب عن تأييده للمواقف الأردنية الرافضة للتهجير ودعمه للمساعي الأردنية للدفاع عن فلسطين وشعبها في كافة الظروف.
وختم حزب الميثاق الوطني بتقديم مشاعر العزاء لذوي الشهداء في مجزرة المعمداني، و دعاءه لله بأن يرحم الشهداء ويشفي المصابين ويعجل بإزالة الاحتلال عن قلوب الشعب الفلسطيني.
--(بترا)
ع ح / س س
18/10/2023 11:18:05

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