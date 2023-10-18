مصر: مستشفيات تفتح أبواب التبرع بالدم لصالح فلسطين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 18 تشرين الأول (بترا)- أعلنت مستشفيات حكومية في مصر عن فتح أبوابها للتبرع بالدم لصالح فلسطين.
وأكد وكيل وزارة الصحة في محافظة الشرقية الدكتور هشام مسعود، تخصيص 6 مستشفيات مركزية لأجل استقبال المواطنين الراغبين بالتبرع بالدم لصالح فلسطين.
وأشار في تصريحات صحفية، الى جاهزية مختلف المستشفيات العامة والمركزية، وعددها 25 مستشفى على مستوى مراكز ومدن محافظة الشرقية، لاستقبال وعلاج الأشقاء حال الحاجة لذلك وفور فتح المعبر.
من جهة أخرى، انطلقت حملات التبرع بالدم داخل الحرم الجامعي في جامعة الزقازيق من جانب طلاب الجامعة لصالح فلسطين، حيث شهد اليوم الأول من أيام حملات التبرع بالدم تبرع طلاب وطالبات الجامعة بأكثر من 230 كيس دم.
-- (بترا)
ن ا/أ أ/ب ط
18/10/2023 11:13:12
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