مصر: مستشفيات تفتح أبواب التبرع بالدم لصالح فلسطين

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 18 تشرين الأول (بترا)- أعلنت مستشفيات حكومية في مصر عن فتح أبوابها للتبرع بالدم لصالح فلسطين.

وأكد وكيل وزارة الصحة في محافظة الشرقية الدكتور هشام مسعود، تخصيص 6 مستشفيات مركزية لأجل استقبال المواطنين الراغبين بالتبرع بالدم لصالح فلسطين.

وأشار في تصريحات صحفية، الى جاهزية مختلف المستشفيات العامة والمركزية، وعددها 25 مستشفى على مستوى مراكز ومدن محافظة الشرقية، لاستقبال وعلاج الأشقاء حال الحاجة لذلك وفور فتح المعبر.

من جهة أخرى، انطلقت حملات التبرع بالدم داخل الحرم الجامعي في جامعة الزقازيق من جانب طلاب الجامعة لصالح فلسطين، حيث شهد اليوم الأول من أيام حملات التبرع بالدم تبرع طلاب وطالبات الجامعة بأكثر من 230 كيس دم.

-- (بترا)

ن ا/أ أ/ب ط

18/10/2023 11:13:12