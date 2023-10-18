رجال الأعمال تحمل المجتمع الدولي مسؤولية جرائم الاحتلال

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 تشرين الأول (بترا)- وصفت جمعية رجال الأعمال الأردنيين، المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة "بجريمة حرب"، محملة المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن جرائم الاحتلال بحق الأهالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعت الجمعية في بيان اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي إلى إصدار قرار يجبر إسرائيل على وقف الحرب، مؤكدة دعمها لكل الجهود الملكية التي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني، وآخرها إلغاء القمة الرباعية، والتي كان من المقرر عقدها اليوم الأربعاء في عمان، بمشاركة جلالة الملك، والرؤساء المصري عبدالفتاح السيسي، والفلسطيني محمود عباس، والأميركي جو بايدن.

وعبر رجال الأعمال عن عميق حزنهم وغضبهم لما شهدته دولة فلسطين من انتهاكات وجرائم خلال خمسة وسبعين عاماً، ولاسيما في عهد حكومة اليمين المتطرفة التي تجد أن دماء الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشريف وقطاع غزة؛ هدفاً مستباحا لممارسة أبشع الجرائم فيهم.

--(بترا)

ع ن/ف ج

18/10/2023 11:09:50