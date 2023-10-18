رجال الأعمال تحمل المجتمع الدولي مسؤولية جرائم الاحتلال

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 تشرين الأول (بترا)- وصفت جمعية رجال الأعمال الأردنيين، المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة "بجريمة حرب"، محملة المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن جرائم الاحتلال بحق الأهالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعت الجمعية في بيان اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي إلى إصدار قرار يجبر إسرائيل على وقف الحرب، مؤكدة دعمها لكل الجهود الملكية التي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني، وآخرها إلغاء القمة الرباعية، والتي كان من المقرر عقدها اليوم الأربعاء في عمان، بمشاركة جلالة الملك، والرؤساء المصري عبدالفتاح السيسي، والفلسطيني محمود عباس، والأميركي جو بايدن.
وعبر رجال الأعمال عن عميق حزنهم وغضبهم لما شهدته دولة فلسطين من انتهاكات وجرائم خلال خمسة وسبعين عاماً، ولاسيما في عهد حكومة اليمين المتطرفة التي تجد أن دماء الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشريف وقطاع غزة؛ هدفاً مستباحا لممارسة أبشع الجرائم فيهم.
--(بترا)
ع ن/ف ج
18/10/2023 11:09:50
MENAFN18102023000117011021ID1107262837
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