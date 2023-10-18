وزير الخارجية الأميركي: يجب حماية المدنيين كافة

وزير الخارجية الأميركي: يجب حماية المدنيين كافة
التاريخ
10/18/2023 4:32:00 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 تشرين الأول(بترا)- دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إلى حماية المدنيين عقب مجزرة القصف الإسرائيلي على مستشفى "المعمداني" في غزة.
جاء ذلك في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، أعرب فيه عن "بالغ حزنه" جراء العدوان على المستشفى المعمداني الأهلي بقطاع غزة.
وقال بلينكن "يجب حماية المدنيين كافة".
--(بترا)
رصد/أغ/ ف ج
18/10/2023 11:00:42
MENAFN18102023000117011021ID1107262836
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