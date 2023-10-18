وزير الخارجية الأميركي: يجب حماية المدنيين كافة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 تشرين الأول(بترا)- دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إلى حماية المدنيين عقب مجزرة القصف الإسرائيلي على مستشفى "المعمداني" في غزة.

جاء ذلك في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، أعرب فيه عن "بالغ حزنه" جراء العدوان على المستشفى المعمداني الأهلي بقطاع غزة.

وقال بلينكن "يجب حماية المدنيين كافة".

--(بترا)

رصد/أغ/ ف ج

18/10/2023 11:00:42