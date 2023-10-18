Wednesday, 18 October 2023 01:40 GMT

وزير الخارجية الأميركي: يجب حماية المدنيين كافة

10/18/2023 4:32:00 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 18 تشرين الأول(بترا)- دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إلى حماية المدنيين عقب مجزرة القصف الإسرائيلي على مستشفى "المعمداني" في غزة.
جاء ذلك في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، أعرب فيه عن "بالغ حزنه" جراء العدوان على المستشفى المعمداني الأهلي بقطاع غزة.
وقال بلينكن "يجب حماية المدنيين كافة".
--(بترا)
رصد/أغ/ ف ج
18/10/2023 11:00:42

MENAFN18102023000117011021ID1107262836

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث