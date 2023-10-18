غرف الصناعة تدين الاعتداء الصهيوني على مستشفى المعمداني بغزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 تشرين الأول(بترا)- دان رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن، فتحي الجغبير، بأشد العبارات، العملية الصهيونية البربرية التي استهدفت ساحة مستشفى المعمداني في غزة، واصفًا هذا الاعتداء بأنه يمثل قمة الوحشية والانتهاك لحقوق الإنسان.
وقال الجغبير، في بيان اليوم الأربعاء، إن مثل هذه الجرائم تؤكد أننا أمام عدو لا يميز بين المدنيين والأطفال، ولا بين المرضى والطاقم الطبي، وهو عدو لا يعترف بالقيم الإنسانية ولا بقواعد القانون الدولي الإنساني.
وأضاف "ما حدث في مستشفى المعمداني ليس فقط انتهاكًا للقانون الدولي، ولكنه يشوه صورة الإنسانية، ويعرض السلم والأمان الإقليمي للخطر"، مؤكداً وقوف الغرفتين بجانب الأهل في غزة.
وبين أن الصمت أمام مثل هذه الأعمال يعد تواطؤاً مع الجلاد، ولا يمكن أن يظل العالم مكتوف الأيدي أمام هذا البربرية، مؤكدا الوقوف خلف جلالة الملك عبدالله الثاني، ودعم قراره بإلغاء القمة الرباعية مع الرئيس الأميركي، وأهمية وضع حد لهذا العنف والتعدي الصهيوني.
--(بترا)
ع ن/أ م / س س
18/10/2023 10:59:34
MENAFN18102023000117011021ID1107262835
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