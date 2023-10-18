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غرف الصناعة تدين الاعتداء الصهيوني على مستشفى المعمداني بغزة

10/18/2023 4:31:59 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 18 تشرين الأول(بترا)- دان رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن، فتحي الجغبير، بأشد العبارات، العملية الصهيونية البربرية التي استهدفت ساحة مستشفى المعمداني في غزة، واصفًا هذا الاعتداء بأنه يمثل قمة الوحشية والانتهاك لحقوق الإنسان.
وقال الجغبير، في بيان اليوم الأربعاء، إن مثل هذه الجرائم تؤكد أننا أمام عدو لا يميز بين المدنيين والأطفال، ولا بين المرضى والطاقم الطبي، وهو عدو لا يعترف بالقيم الإنسانية ولا بقواعد القانون الدولي الإنساني.
وأضاف "ما حدث في مستشفى المعمداني ليس فقط انتهاكًا للقانون الدولي، ولكنه يشوه صورة الإنسانية، ويعرض السلم والأمان الإقليمي للخطر"، مؤكداً وقوف الغرفتين بجانب الأهل في غزة.
وبين أن الصمت أمام مثل هذه الأعمال يعد تواطؤاً مع الجلاد، ولا يمكن أن يظل العالم مكتوف الأيدي أمام هذا البربرية، مؤكدا الوقوف خلف جلالة الملك عبدالله الثاني، ودعم قراره بإلغاء القمة الرباعية مع الرئيس الأميركي، وأهمية وضع حد لهذا العنف والتعدي الصهيوني.
--(بترا)
ع ن/أ م / س س
18/10/2023 10:59:34

MENAFN18102023000117011021ID1107262835

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