مجلس النواب: سنخاطب البرلمانات الدولية لتعرية المحتل ومجازره في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 تشرين الأول-(بترا)- قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، إن المجلس سيخاطب البرلمانات الدولية لتعرية ممارسات الكيان المحتل في غزة وعموم الأراضي الفلسطينية، من أجل جلاء الصورة الحقيقية لما يجري من دمار وإجرام يستوجب الردع والوقف الفوري للحرب الغاشمة.
وبين الصفدي، أن ما قام به الاحتلال من قصف للمستشفى الأهلي المعمداني في غزة، جريمة حرب نكراء، ستبقى وصمة عار على جبين الإنسانية وجبين المجتمع الدولي الذي ما زال يتعامل بازدواجية ويكيل بمكيالين، مؤكداً أن هذه الجرائم لن تزيد الأهل في غزة إلا صموداً، فأصحاب الحق هم الغالبون مهما طالت سنوات الظلم والقهر والدمار.
--(بترا)
م خ/أ م / س س
18/10/2023 10:55:56
MENAFN18102023000117011021ID1107262834
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