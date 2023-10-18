مجلس النواب: سنخاطب البرلمانات الدولية لتعرية المحتل ومجازره في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 تشرين الأول-(بترا)- قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، إن المجلس سيخاطب البرلمانات الدولية لتعرية ممارسات الكيان المحتل في غزة وعموم الأراضي الفلسطينية، من أجل جلاء الصورة الحقيقية لما يجري من دمار وإجرام يستوجب الردع والوقف الفوري للحرب الغاشمة.

وبين الصفدي، أن ما قام به الاحتلال من قصف للمستشفى الأهلي المعمداني في غزة، جريمة حرب نكراء، ستبقى وصمة عار على جبين الإنسانية وجبين المجتمع الدولي الذي ما زال يتعامل بازدواجية ويكيل بمكيالين، مؤكداً أن هذه الجرائم لن تزيد الأهل في غزة إلا صموداً، فأصحاب الحق هم الغالبون مهما طالت سنوات الظلم والقهر والدمار.

--(بترا)

م خ/أ م / س س

18/10/2023 10:55:56