المفوضية الأوروبية: لا شيء يبرر قصف مستشفى مكتظ بالمدنيين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 تشرين الأول (بترا)- عبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، اليوم الأربعاء، عن رفضها تبرير قصف مستشفى المعمداني في غزة الذي أودى بحياة المئات من المواطنين الفلسطينيين المدنيين الأبرياء.
وقالت دير لايين إن "لا شيء يمكن أن يبرر قصف مستشفى مكتظ بالمدنيين"، مدينة المشاهد "المروعة" في الموقع.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن ديرلايين قولها أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، "يجب إثبات كل الحقائق ومحاسبة المسؤولين عنها".
من جهته، وصف المستشار الألماني أولاف شولتس، الاعتداء على المستشفى بــ "المروعة"، داعيا إلى"تحقيق معمق".
وكتب شولتس على منصة (إكس)، "روعتني صور هذا الانفجار في أحد مستشفيات غزة، أصيب وقتل مدنيون أبرياء، وقلوبنا مع عائلات الضحايا، ومن الضروري إجراء تحقيق معمق في هذا الحادث".
--(بترا)
رصد/أغ/ ف ج
18/10/2023 10:54:23
MENAFN18102023000117011021ID1107262833
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.