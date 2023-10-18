المفوضية الأوروبية: لا شيء يبرر قصف مستشفى مكتظ بالمدنيين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 تشرين الأول (بترا)- عبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، اليوم الأربعاء، عن رفضها تبرير قصف مستشفى المعمداني في غزة الذي أودى بحياة المئات من المواطنين الفلسطينيين المدنيين الأبرياء.

وقالت دير لايين إن "لا شيء يمكن أن يبرر قصف مستشفى مكتظ بالمدنيين"، مدينة المشاهد "المروعة" في الموقع.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن ديرلايين قولها أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، "يجب إثبات كل الحقائق ومحاسبة المسؤولين عنها".

من جهته، وصف المستشار الألماني أولاف شولتس، الاعتداء على المستشفى بــ "المروعة"، داعيا إلى"تحقيق معمق".

وكتب شولتس على منصة (إكس)، "روعتني صور هذا الانفجار في أحد مستشفيات غزة، أصيب وقتل مدنيون أبرياء، وقلوبنا مع عائلات الضحايا، ومن الضروري إجراء تحقيق معمق في هذا الحادث".

--(بترا)

رصد/أغ/ ف ج

18/10/2023 10:54:23