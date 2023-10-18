مخيمات اللاجئين الفلسطينيين تستنكر العدوان الغاشم على المستشفى المعمداني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 تشرين الأول (بترا)- استنكرت لجان خدمات المخيمات والهيئات الاستشارية ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الشعبية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في المملكة العدوان الغاشم الذي شنته إسرائيل على المستشفى المعمداني في غزة.
ودانت المخيمات في بيان أصدرته دائرة الشؤون الفلسطينية اليوم الأربعاء، هذه الجريمة البشعة التي راح ضحيتها مئات الشهداء من الأطفال والنساء والرجال الأبرياء، والتي تخالف المبادئ الإنسانية والقوانين الدولية، مطالبين بوقف هذه الجرائم النكراء التي تستهدف الشعب الفلسطيني الأعزل، مؤكدة ضرورة تكاثف الجهود لوقف العدوان على غزة فورا.
--(بترا)
ه ع/ أ أ / س س
18/10/2023 10:54:11
MENAFN18102023000117011021ID1107262832
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