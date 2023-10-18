مخيمات اللاجئين الفلسطينيين تستنكر العدوان الغاشم على المستشفى المعمداني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 تشرين الأول (بترا)- استنكرت لجان خدمات المخيمات والهيئات الاستشارية ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الشعبية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في المملكة العدوان الغاشم الذي شنته إسرائيل على المستشفى المعمداني في غزة.

ودانت المخيمات في بيان أصدرته دائرة الشؤون الفلسطينية اليوم الأربعاء، هذه الجريمة البشعة التي راح ضحيتها مئات الشهداء من الأطفال والنساء والرجال الأبرياء، والتي تخالف المبادئ الإنسانية والقوانين الدولية، مطالبين بوقف هذه الجرائم النكراء التي تستهدف الشعب الفلسطيني الأعزل، مؤكدة ضرورة تكاثف الجهود لوقف العدوان على غزة فورا.

--(بترا)

ه ع/ أ أ / س س

18/10/2023 10:54:11