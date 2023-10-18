الرئاسة التركية تندد بقصف إسرائيل لمستشفى المعمداني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 تشرين الأول (بترا)- أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، اليوم الأربعاء، ضرورة إيقاف قصف قطاع غزة، وإيقاف العنف ضد المرضى والمسنين، تعليقا على قصف إسرائيل مستشفى الأهلي المعمداني في غزة.
وبحسب وكالة الأناضول التركية ،شدد ألطون، على أن قصف المستشفيات جريمة خطيرة، وقتل الأشخاص الذين يتلقون الرعاية الطبية تجاوز للحدود، مبينا أن استهداف المدنيين هو تكتيك إرهابي واضح.
وأكد وجوب أن توقف إسرائيل فورا المجازر التي ترتكبها ضد الأهداف المدنية، وعلى العالم أن يصحو ويضع حدا لسفك الدماء.
كما استنكر كبار المسؤولين الأتراك القصف الإسرائيلي على المستشفى المعمداني، والذي أسفر عن مقتل مئات الأشخاص، ويجب على المجتمع الدولي إظهار أقوى رد فعل واتخاذ إجراءات ضد هذه الهجمات.
يذكر أن معظم المدن التركية في العديد من الولايات مثل قيصري ،وسيواس، ونيغدة (في الوسط)، وفي الشرق أرضروم وأرزينجان، وفي ديار بكر والولايات المجاورة جنوب شرقي، خرجت في مظاهرات تنديدا بالجرائم والاعتداءات الإسرائيلية.
وشهدت ولايات بوردور وإسبارطة وأنطاليا، تظاهر مئات الأتراك أمام السفارة الإسرائيلية في العاصمة أنقرة وقنصليتها في اسطنبول، تنديداً بقصف المستشفى المعمداني في قطاع غزة.
--(بترا)
رصد/رس/أ م / س س
18/10/2023 10:48:45
MENAFN18102023000117011021ID1107262831
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