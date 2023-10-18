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الرئاسة التركية تندد بقصف إسرائيل لمستشفى المعمداني

10/18/2023 4:31:56 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 18 تشرين الأول (بترا)- أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، اليوم الأربعاء، ضرورة إيقاف قصف قطاع غزة، وإيقاف العنف ضد المرضى والمسنين، تعليقا على قصف إسرائيل مستشفى الأهلي المعمداني في غزة.
وبحسب وكالة الأناضول التركية ،شدد ألطون، على أن قصف المستشفيات جريمة خطيرة، وقتل الأشخاص الذين يتلقون الرعاية الطبية تجاوز للحدود، مبينا أن استهداف المدنيين هو تكتيك إرهابي واضح.
وأكد وجوب أن توقف إسرائيل فورا المجازر التي ترتكبها ضد الأهداف المدنية، وعلى العالم أن يصحو ويضع حدا لسفك الدماء.
كما استنكر كبار المسؤولين الأتراك القصف الإسرائيلي على المستشفى المعمداني، والذي أسفر عن مقتل مئات الأشخاص، ويجب على المجتمع الدولي إظهار أقوى رد فعل واتخاذ إجراءات ضد هذه الهجمات.
يذكر أن معظم المدن التركية في العديد من الولايات مثل قيصري ،وسيواس، ونيغدة (في الوسط)، وفي الشرق أرضروم وأرزينجان، وفي ديار بكر والولايات المجاورة جنوب شرقي، خرجت في مظاهرات تنديدا بالجرائم والاعتداءات الإسرائيلية.
وشهدت ولايات بوردور وإسبارطة وأنطاليا، تظاهر مئات الأتراك أمام السفارة الإسرائيلية في العاصمة أنقرة وقنصليتها في اسطنبول، تنديداً بقصف المستشفى المعمداني في قطاع غزة.
--(بترا)
رصد/رس/أ م / س س
18/10/2023 10:48:45

MENAFN18102023000117011021ID1107262831

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