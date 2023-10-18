روسيا تعتبر قصف مستشفى المعمداني عملا إجراميا وتجردا كاملا من الإنسانية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 تشرين الأول (بترا) - اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، القصف الصاروخي الإسرائيلي لمستشفى "المعمداني" في قطاع غزة، أمس الثلاثاء، عملا إجراميا وتجردا كاملا من الإنسانية".
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في حديث لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأربعاء، إن أعداد الضحايا في الشرق الأوسط في ظل التطورات الأخيرة والتصعيد كبيرة جدا وهي في ارتفاع مستمر، مشيرة إلى أن التصعيد تجاوز حدود المنطقة وتحول إلى كارثة عالمية.
وربطت زاخاروفا بين موقف الغرب تجاه قصف مستشفى "المعمداني"، وبيان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين حول كارثة هيروشيما، التي قالت إن "هذا الوضع يذكرنا بهيروشيما وناغازاكي، حيث كان المفهوم السائد خلال السنوات الأخيرة هو أن القنابل سقطت على هيروشيما وناغازاكي من تلقاء نفسها، وفي وقت لاحق عندما تأقلم الناس مع هذه الفكرة تم إيهام الرأي العام العالمي بأن الاتحاد السوفيتي كان المسؤول عن تلك الكارثة النووية، وهو الأمر الذي روجت له فون دير لاين في أحد خطاباتها".
وأضافت، "يبدو أن التكتيكات الغربية تتخذ نفس الميول والمسار، لإقناع العالم بأنهم ليسوا الوحوش التي يتم تشبيههم بها، وأنهم يأبهون بحياة الناس ويحزنون ويشفقون عليهم، لكن دون جلد الجاني وتوضيح هويته واستغلال هذه النقطة لإدانة الجهة التي يرونها مناسبة".
-- (بترا)
رصد/أغ/أ أ/ب ط
18/10/2023 10:46:04
MENAFN18102023000117011021ID1107262829
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