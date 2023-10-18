روسيا تعتبر قصف مستشفى المعمداني عملا إجراميا وتجردا كاملا من الإنسانية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 تشرين الأول (بترا) - اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، القصف الصاروخي الإسرائيلي لمستشفى "المعمداني" في قطاع غزة، أمس الثلاثاء، عملا إجراميا وتجردا كاملا من الإنسانية".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في حديث لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأربعاء، إن أعداد الضحايا في الشرق الأوسط في ظل التطورات الأخيرة والتصعيد كبيرة جدا وهي في ارتفاع مستمر، مشيرة إلى أن التصعيد تجاوز حدود المنطقة وتحول إلى كارثة عالمية.

وربطت زاخاروفا بين موقف الغرب تجاه قصف مستشفى "المعمداني"، وبيان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين حول كارثة هيروشيما، التي قالت إن "هذا الوضع يذكرنا بهيروشيما وناغازاكي، حيث كان المفهوم السائد خلال السنوات الأخيرة هو أن القنابل سقطت على هيروشيما وناغازاكي من تلقاء نفسها، وفي وقت لاحق عندما تأقلم الناس مع هذه الفكرة تم إيهام الرأي العام العالمي بأن الاتحاد السوفيتي كان المسؤول عن تلك الكارثة النووية، وهو الأمر الذي روجت له فون دير لاين في أحد خطاباتها".

وأضافت، "يبدو أن التكتيكات الغربية تتخذ نفس الميول والمسار، لإقناع العالم بأنهم ليسوا الوحوش التي يتم تشبيههم بها، وأنهم يأبهون بحياة الناس ويحزنون ويشفقون عليهم، لكن دون جلد الجاني وتوضيح هويته واستغلال هذه النقطة لإدانة الجهة التي يرونها مناسبة".

-- (بترا)

رصد/أغ/أ أ/ب ط

18/10/2023 10:46:04