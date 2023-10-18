Wednesday, 18 October 2023 01:39 GMT

التعاون الإسلامي: استهداف مستشفى المعمداني إرهاب دولة منظم وجريمة ضد الإنسانية

10/18/2023 4:31:55 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 18 تشرين الأول (بترا)- وصفت منظمة التعاون الإسلامي، الهجومَ الإسرائيلي على مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة بأنه إرهاب دولة منظم وجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.
وأعربت المنظمة بحسب موقعها الرسمي عن إدانتها الشديدة للمجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها لمستشفى المعمداني.
وطالبت المنظمة المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإنهاء جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في غزة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة يوم أمس، إن ما يزيد على 500 فلسطيني استشهدوا خلال قصف إسرائيلي استهدف محيط المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في غزة.
ولليوم الثاني عشر على التوالي، تواصل إسرائيل شن غارات مكثفة على غزة، وقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.
-- (بترا)
رصد/أغ/أ أ/ب ط
18/10/2023 10:50:48

MENAFN18102023000117011021ID1107262828

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث