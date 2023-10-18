التعاون الإسلامي: استهداف مستشفى المعمداني إرهاب دولة منظم وجريمة ضد الإنسانية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 تشرين الأول (بترا)- وصفت منظمة التعاون الإسلامي، الهجومَ الإسرائيلي على مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة بأنه إرهاب دولة منظم وجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

وأعربت المنظمة بحسب موقعها الرسمي عن إدانتها الشديدة للمجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها لمستشفى المعمداني.

وطالبت المنظمة المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإنهاء جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في غزة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة يوم أمس، إن ما يزيد على 500 فلسطيني استشهدوا خلال قصف إسرائيلي استهدف محيط المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في غزة.

ولليوم الثاني عشر على التوالي، تواصل إسرائيل شن غارات مكثفة على غزة، وقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

-- (بترا)

رصد/أغ/أ أ/ب ط

18/10/2023 10:50:48