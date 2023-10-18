التعاون الإسلامي: استهداف مستشفى المعمداني إرهاب دولة منظم وجريمة ضد الإنسانية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 تشرين الأول (بترا)- وصفت منظمة التعاون الإسلامي، الهجومَ الإسرائيلي على مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة بأنه إرهاب دولة منظم وجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.
وأعربت المنظمة بحسب موقعها الرسمي عن إدانتها الشديدة للمجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها لمستشفى المعمداني.
وطالبت المنظمة المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإنهاء جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في غزة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة يوم أمس، إن ما يزيد على 500 فلسطيني استشهدوا خلال قصف إسرائيلي استهدف محيط المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في غزة.
ولليوم الثاني عشر على التوالي، تواصل إسرائيل شن غارات مكثفة على غزة، وقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.
-- (بترا)
رصد/أغ/أ أ/ب ط
18/10/2023 10:50:48
MENAFN18102023000117011021ID1107262828
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.