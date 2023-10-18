صدور تعليمات تقييم المخاطر في بيئة العمل لسنة 2023

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 تشرين الأول (بترا)- صدر في الجريدة الرسمية أخيرا، قرار تعليمات تقييم المخاطر في بيئة العمل لسنة 2023، استنادا لأحكام المادة 10 من نظام السلامة والصحة المهنية والوقاية من الأخطار المهنية في المؤسسات رقم 31.

وحددت التعليمات التي يعمل بها من تاريخ نشرها، النشاط الاقتصادي من الصناعي والتجاري والزراعي والصحي والسياحي والإعلامي والحرفي وخدمي وتكنولوجيا المعلومات،

وتتضمن بيئة العمل، مكان وظروف العمل، المخاطر المهنية والضرر المحتمل الذي يقع تحت إشراف المؤسسة في مكان وجود العامل، والضرر من الأخطار المهنية.

كما يتضمن تقييم المخاطر المهنية وتحديد وتقدير ووضع الضوابط اللازمة لحماية العاملين أو الذين يتأثرون بأخطار بيئة العمل.

كما يحدد صاحب العمل من سيقوم بإجراء تقييم المخاطر من المؤهلين، لتحديد مصادر الأخطار المهنية بالمؤسسة وإشراك العاملين وأعضاء لجنة السلامة المهنية إن وجدت، في عملية التقييم .

كما يتأكد صاحب العمل من إجراء المخاطر لجميع أماكن العمل، مع الأخذ بعين الاعتبار مراعاة العاملين الذين تتطلب طبيعة عملهم التنقل وتغيير أماكن العمل.

-- (بترا)

ع ف/أ م/ب ط

18/10/2023 10:23:56