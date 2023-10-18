صدور قرار التعاون الفني في مجال التدريب المهني بين الأردن ومصر

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 تشرين الأول (بترا)- نشر في الجريدة الرسمية أخيرا، قرار مجلس الوزراء بالموافقة على البرنامج التنفيذي للتعاون الفني في مجال التدريب المهني، بين الحكومة الأردنية ممثلة بمؤسسة التدريب المهني وحكومة جمهورية مصر العربية ممثلة بوزارة العمل، للعاملين (2023 - 2024 ).
وبموجب المذكرة التي تم التوقيع عليها في اجتماعات الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة في عمان بشهر آب الماضي، وتنفيذا لاتفاق التعاون بين البلدين منذ عام 1985 يرغب الطرفان في تقوية أواصر الود والإخاء وتعزير الصداقة بينهما وعملا على تنمية علاقات التعاون في مجال التدريب والتكوين المهني.
وتنفيذا لمذكرة التفاهم بمجال التدريب المهني التي وقعت في القاهرة عام 2014، اتفق الجانبان على وضع البرنامج الأول في مجال التدريب المهني للجنة المشتركة، لمناقشة العقبات والمصاعب التي واجهت عملية تنفيذ البرنامج واتخاذ التدابير اللازمة لوضع برنامج تنفيذي جديد والاتفاق على مراحل التنفيذ.
وتتضمن زيارة الخبراء من مؤسسة التدريب المهني الى مصر بداية العام القادم للاطلاع على التجربة المصرية في مجال التدريب المهني.
--(بترا)
ع ف/ أ أ / س س
18/10/2023 10:23:09
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