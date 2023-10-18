الوطنيّ لحقوق الإنسان: مجزرة المعمداني في غزة إطاحة بالقانون الدولي الإنساني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 تشرين الأول (بترا)- دان المركز الوطني لحقوق الإنسان، العدوان اللاإنسانيّ لسلطات الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، مساء أمس الثلاثاء.

وقال المركز في بيان اليوم الأربعاء، إن هذه المجزرة تعتبر جريمة حرب، وتشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنسانيّ والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخصوصاً المواد (3,18,20) من اتفاقية جنيف الرابعة.

وحث المركز المجتمع الدوليّ بجميع مكوناته على ضرورة الوقوف صفاً واحدا في مواجهة هذه الانتهاكات الممنهجة، التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والتحرك الفوريّ لوقف هذه الوحشية غير المسبوقة على قطاع غزة وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، محذرا من تداعيات تفاقم الأوضاع في قطاع غزة ودولة فسلطين وانعكاساتها العالمية.

--(بترا)

ه ع/أ م / سس

18/10/2023 10:18:37