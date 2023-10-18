Wednesday, 18 October 2023 01:39 GMT

الوطنيّ لحقوق الإنسان: مجزرة المعمداني في غزة إطاحة بالقانون الدولي الإنساني

10/18/2023 4:31:50 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 18 تشرين الأول (بترا)- دان المركز الوطني لحقوق الإنسان، العدوان اللاإنسانيّ لسلطات الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، مساء أمس الثلاثاء.
وقال المركز في بيان اليوم الأربعاء، إن هذه المجزرة تعتبر جريمة حرب، وتشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنسانيّ والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخصوصاً المواد (3,18,20) من اتفاقية جنيف الرابعة.
وحث المركز المجتمع الدوليّ بجميع مكوناته على ضرورة الوقوف صفاً واحدا في مواجهة هذه الانتهاكات الممنهجة، التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والتحرك الفوريّ لوقف هذه الوحشية غير المسبوقة على قطاع غزة وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، محذرا من تداعيات تفاقم الأوضاع في قطاع غزة ودولة فسلطين وانعكاساتها العالمية.
--(بترا)
ه ع/أ م / سس
18/10/2023 10:18:37

MENAFN18102023000117011021ID1107262825

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث