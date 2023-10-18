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تعليق مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب تضامنا ودعما لغزة

10/18/2023 4:31:46 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 18 تشرين الأول (بترا)- علق منظمو مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب أعماله بعد افتتاحها مباشرة تضامنا ودعما لأهالي قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان إسرائيلي غاشم.



واقتصر المنظمون، وهم اتحاد الغرف العربية، وغرفة تجارة الأردن، وجامعة الدول العربية المؤتمر على افتتاح بسيط، مؤكدين وقوف القطاع الخاص العربي مع الأهل في غزة بوجه العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ أيام.

--(بترا)


س ص/ ف ج

18/10/2023 10:26:21

MENAFN18102023000117011021ID1107262821

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