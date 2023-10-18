تعليق مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب تضامنا ودعما لغزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 تشرين الأول (بترا)- علق منظمو مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب أعماله بعد افتتاحها مباشرة تضامنا ودعما لأهالي قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان إسرائيلي غاشم.
واقتصر المنظمون، وهم اتحاد الغرف العربية، وغرفة تجارة الأردن، وجامعة الدول العربية المؤتمر على افتتاح بسيط، مؤكدين وقوف القطاع الخاص العربي مع الأهل في غزة بوجه العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ أيام.
--(بترا)
س ص/ ف ج
18/10/2023 10:26:21
MENAFN18102023000117011021ID1107262821
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