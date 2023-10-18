مواعيد التسجيل وامتحانات الشامل للدورة الشتوية

MENAFN - Jordan News Agency)

السلط 18 تشرين الأول(بترا)- أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية رئيس اللجنة العليا للامتحانات الدكتور أحمد العجلوني، مواعيد التسجيل والامتحانات العملية والنظرية للدورة الشتوية 2024، لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة.

وقال العجلوني، في بيان اليوم الأربعاء، إن تسجيل الطلبة للدورة الشتوية 2024، يبدأ اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق لـــــ29 تشرين الأول الحالي، وحتى نهاية دوام يوم الأربعاء الموافق لـــــــ29 تشرين الثاني المقبل، فيما تبدأ الامتحانات العملية لهذه الدورة في 11 كانون الأول المقبل، وتستمر حتى 20 من الشهر نفسه.

وأضاف أن الامتحانات النظرية للدورة الشتوية 2024، ستبدأ في ورقتها الأولى يومي الأربعاء والخميس في 3و4 كانون الثاني المقبل، والورقة الثانية يومي

السبت والأحد 6و7 من الشهر نفسه، فيما ستعقد الورقة الثالثة على مدى ثلاثة أيام في 9 و 10 و11 كانون الثاني المقبل.

وتبدأ جميع الامتحانات العملية والنظرية عند الساعة التاسعة صباحاً، وتوزع وحدة التقييم والامتحانات العامة في الجامعة، الطلبة على مراكز وأيام وجلسات الامتحانات بعد انتهاء عملية تسجيل الطلبة.

وبين العجلوني، أنه يسمح للطالب بالانسحاب من الامتحان، والاحتفاظ بحقه في ترصيد أو استرداد الرسوم التي دفعها قبل السابع من كانون الأول المقبل.

أما عن فئات الطلبة المسموح لهم بالتقدم لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة، فتشمل الطالب المنتظم والمعيد والناجح لرفع المعدل والمستنفد حقه.

--(بترا)

أع/أ م/ ف ج

18/10/2023 10:04:00