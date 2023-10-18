مواعيد التسجيل وامتحانات الشامل للدورة الشتوية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
السلط 18 تشرين الأول(بترا)- أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية رئيس اللجنة العليا للامتحانات الدكتور أحمد العجلوني، مواعيد التسجيل والامتحانات العملية والنظرية للدورة الشتوية 2024، لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة.
وقال العجلوني، في بيان اليوم الأربعاء، إن تسجيل الطلبة للدورة الشتوية 2024، يبدأ اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق لـــــ29 تشرين الأول الحالي، وحتى نهاية دوام يوم الأربعاء الموافق لـــــــ29 تشرين الثاني المقبل، فيما تبدأ الامتحانات العملية لهذه الدورة في 11 كانون الأول المقبل، وتستمر حتى 20 من الشهر نفسه.
وأضاف أن الامتحانات النظرية للدورة الشتوية 2024، ستبدأ في ورقتها الأولى يومي الأربعاء والخميس في 3و4 كانون الثاني المقبل، والورقة الثانية يومي
السبت والأحد 6و7 من الشهر نفسه، فيما ستعقد الورقة الثالثة على مدى ثلاثة أيام في 9 و 10 و11 كانون الثاني المقبل.
وتبدأ جميع الامتحانات العملية والنظرية عند الساعة التاسعة صباحاً، وتوزع وحدة التقييم والامتحانات العامة في الجامعة، الطلبة على مراكز وأيام وجلسات الامتحانات بعد انتهاء عملية تسجيل الطلبة.
وبين العجلوني، أنه يسمح للطالب بالانسحاب من الامتحان، والاحتفاظ بحقه في ترصيد أو استرداد الرسوم التي دفعها قبل السابع من كانون الأول المقبل.
أما عن فئات الطلبة المسموح لهم بالتقدم لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة، فتشمل الطالب المنتظم والمعيد والناجح لرفع المعدل والمستنفد حقه.
--(بترا)
أع/أ م/ ف ج
18/10/2023 10:04:00
MENAFN18102023000117011021ID1107262820
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