صحة غزة: خروج 4 مستشفيات عن الخدمة ونواجه كارثة كبيرة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 18 تشرين الأول (بترا) - قالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، إن 4 مستشفيات في القطاع خرجت عن الخدمة، وإنهم يواجهون كارثة صحية كبيرة في القطاع.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، أن المستشفيات في القطاع دخلت مرحلة الانهيار الفعلي بسبب انقطاع الكهرباء وشح الوقود.
ووجه القدرة نداء استغاثة عاجل لكل أصحاب محطات الوقود وكل من يتوفر لديه أي لتر من السولار بالتواصل الفوري مع وزارة الصحة عبر رقمها المجاني (103) من أجل إنقاذ حياة الجرحى والمرضى.
وأكد أن أضرارا بالغة لحقت بمستشفى الكرامة بغزة أدت إلى خروجه عن الخدمة جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمباني المجاورة وسقوطها باتجاهه.
كما تضررت أجزاء من مستشفى غزة الأوروبي والمستشفى الميداني الإماراتي بداخله جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدخل المستشفى على طريق صلاح الدين.
كما أن مستشفى الشفاء أكبر مستشفى في القطاع مهدد بالخروج عن الخدمة في أي لحظة، إضافة إلى أن الكوادر الطبية أنهكت جدا من العمل.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مساء أمس جريمة إبادة جماعية في المستشفى الأهلي المعمداني في غزة، أسفرت عن استشهاد أكثر من 500 شخص ومئات الجرحى من النازحين والمرضى، وسط مخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في آخر إحصائية لها، ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى أكثر من 3 آلاف شهيد و12,500 إصابة، في عدوان الاحتلال، فيما بلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية 61 شهيداً وأكثر من 1250 جريحا منذ بدء طوفان الأقصى.
--(بترا)
رصد/أغ/ أ أ/ب ط
18/10/2023 10:11:00
MENAFN18102023000117011021ID1107262819
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