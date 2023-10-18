صحة غزة: خروج 4 مستشفيات عن الخدمة ونواجه كارثة كبيرة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 18 تشرين الأول (بترا) - قالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، إن 4 مستشفيات في القطاع خرجت عن الخدمة، وإنهم يواجهون كارثة صحية كبيرة في القطاع.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، أن المستشفيات في القطاع دخلت مرحلة الانهيار الفعلي بسبب انقطاع الكهرباء وشح الوقود.

ووجه القدرة نداء استغاثة عاجل لكل أصحاب محطات الوقود وكل من يتوفر لديه أي لتر من السولار بالتواصل الفوري مع وزارة الصحة عبر رقمها المجاني (103) من أجل إنقاذ حياة الجرحى والمرضى.

وأكد أن أضرارا بالغة لحقت بمستشفى الكرامة بغزة أدت إلى خروجه عن الخدمة جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمباني المجاورة وسقوطها باتجاهه.

كما تضررت أجزاء من مستشفى غزة الأوروبي والمستشفى الميداني الإماراتي بداخله جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدخل المستشفى على طريق صلاح الدين.

كما أن مستشفى الشفاء أكبر مستشفى في القطاع مهدد بالخروج عن الخدمة في أي لحظة، إضافة إلى أن الكوادر الطبية أنهكت جدا من العمل.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مساء أمس جريمة إبادة جماعية في المستشفى الأهلي المعمداني في غزة، أسفرت عن استشهاد أكثر من 500 شخص ومئات الجرحى من النازحين والمرضى، وسط مخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في آخر إحصائية لها، ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى أكثر من 3 آلاف شهيد و12,500 إصابة، في عدوان الاحتلال، فيما بلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية 61 شهيداً وأكثر من 1250 جريحا منذ بدء طوفان الأقصى.

--(بترا)

رصد/أغ/ أ أ/ب ط

18/10/2023 10:11:00