إضراب شامل في الضفة الغربية تنديدا بمجزرة مستشفى المعمداني

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 18 تشرين الأول (بترا)- عم الإضراب العام مدن الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الثاني عشر على التوالي على قطاع غزة.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، يأتي الإضراب غداة المجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بقصف المستشفى المعمداني في مدينة غزة، وراح ضحيتها مئات الشهداء، والعدوان الإسرائيلي المتواصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشل الإضراب الذي دعت إليه القوى الوطنية والإسلامية في المدن الشمالية، مناحي الحياة جميعها، وأغلقت الجامعات، والبنوك والمصارف، والمحلات التجارية، وسط دعوات جماهيرية إلى الاستمرار بفعاليات المواجهة مع الاحتلال في كل المناطق والشوارع والميادين.

كما شهدت المواصلات العامة إضرابا في جميع الخطوط، وكانت حركة المواطنين طفيفة، وأغلقت المصانع والمعامل أبوابها.

وجرى تنكيس الأعلام على المؤسسات الرسمية في الضفة الغربية، حدادا على شهداء مستشفى المعمداني، وجميع الشهداء.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في آخر إحصائية لها، ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى أكثر من 3 آلاف شهيد و12,500 إصابة، فيما بلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية 61 شهيدا، وحوالي 1250 جريحا منذ بدء طوفان الأقصى.

--(بترا)

رصد/أغ/أ م/ ف ج

18/10/2023 09:46:37