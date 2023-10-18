إضراب شامل في الضفة الغربية تنديدا بمجزرة مستشفى المعمداني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 18 تشرين الأول (بترا)- عم الإضراب العام مدن الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الثاني عشر على التوالي على قطاع غزة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، يأتي الإضراب غداة المجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بقصف المستشفى المعمداني في مدينة غزة، وراح ضحيتها مئات الشهداء، والعدوان الإسرائيلي المتواصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشل الإضراب الذي دعت إليه القوى الوطنية والإسلامية في المدن الشمالية، مناحي الحياة جميعها، وأغلقت الجامعات، والبنوك والمصارف، والمحلات التجارية، وسط دعوات جماهيرية إلى الاستمرار بفعاليات المواجهة مع الاحتلال في كل المناطق والشوارع والميادين.
كما شهدت المواصلات العامة إضرابا في جميع الخطوط، وكانت حركة المواطنين طفيفة، وأغلقت المصانع والمعامل أبوابها.
وجرى تنكيس الأعلام على المؤسسات الرسمية في الضفة الغربية، حدادا على شهداء مستشفى المعمداني، وجميع الشهداء.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في آخر إحصائية لها، ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى أكثر من 3 آلاف شهيد و12,500 إصابة، فيما بلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية 61 شهيدا، وحوالي 1250 جريحا منذ بدء طوفان الأقصى.
--(بترا)
رصد/أغ/أ م/ ف ج
18/10/2023 09:46:37
MENAFN18102023000117011021ID1107262818
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