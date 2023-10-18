استشهاد أكثر من 30 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 18 تشرين الأول (بترا)- أعلنت مصادر طبية ومحلية في غزة، استشهاد أكثر من 30 مواطنا فلسطينيا، فجر اليوم الأربعاء، في قصف مدفعي وجوي وبحري، شمل جميع مناطق قطاع غزة.

وأوضحت المصادر أن "نحو 30 مواطنا استشهدوا بعد استهداف عدة منازل شمال قطاع غزة، بينما استشهد مواطنان على الأقل في قصف استهدف مخبزا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة".

وبينت أن هذا المخبز يقدم الخبز لأهالي المخيم وللنازحين من مناطق شمال القطاع.

وأضافت المصادر أن ثلاثة استشهدوا بينهم طفل في قصف استهدف شقة سكنية بخان يونس جنوب قطاع غزة.

وطال القصف المدفعي والجوي والبحري المكثف مدن شمال غزة وتحديدا منطقة جباليا، ومخيم النصيرات، وحي اليرموك وسط مدينة غزة، ومنطقة في حي الزيتون قريبة من موقع المستشفى المعمداني، الذي قصفته إسرائيل وأوقعت مئات الشهداء والجرحى.

كما طال القصف منازل المواطنين في مدن جنوب القطاع، رفح وخان يونس، موقعا عدة إصابات.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في آخر إحصائية لها، ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى أكثر من 3 آلاف شهيد و12,500 إصابة، في عدوان الاحتلال، فيما بلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية 61 شهيداً وأكثر من 1250 جريحا منذ بدء طوفان الأقصى.

--(بترا)

رصد/أغ/أ م/ب ط

18/10/2023 08:54:54