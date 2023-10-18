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العربي لحقوق الإنسان يطالب المجتمع الدولي بالكف عن سياسة الكيل بمكيالين

10/18/2023 4:31:39 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 18 تشرين الأول (بترا) - طالب المرصد العربي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالكف عن سياسة الكيل بمكيالين واتخاذ موقف حاسم لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي ووقف نزيف الدم الفلسطيني.
وحمل المرصد قوات الاحتلال كامل المسؤولية جراء استمرار خرقها المتكرر لجميع الأعراف والقوانين الدولية في استهداف الأبرياء وقتلهم بدم بارد.
وفي هذا الإطار استنكر المرصد العربي لحقوق الإنسان، بأشد العبارات، العدوان الإسرائيلي الوحشي الذي استهدف المستشفى الأهلي المعمداني في غزة، وأسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين، مشددا على ضرورة ملاحقة ومحاسبة مرتكبي هذه الجريمة البشعة.
وحذر المرصد من خطورة استمرار تلك المجازر الوحشية بحق الشعب الفلسطيني وسط صمت الجميع، مؤكدا أنها تنذر بمزيد من تعقيد الأمور وانفجار الوضع في المنطقة، ومطالبا في الوقت ذاته بضرورة الإسراع في فتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل للمدنيين المحاصرين في غزة باعتبارها أبسط حقوق الإنسان.
-- (بترا)
ن ا/ب ط
18/10/2023 08:05:58

MENAFN18102023000117011021ID1107262815

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