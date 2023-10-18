العربي لحقوق الإنسان يطالب المجتمع الدولي بالكف عن سياسة الكيل بمكيالين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 18 تشرين الأول (بترا) - طالب المرصد العربي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالكف عن سياسة الكيل بمكيالين واتخاذ موقف حاسم لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي ووقف نزيف الدم الفلسطيني.
وحمل المرصد قوات الاحتلال كامل المسؤولية جراء استمرار خرقها المتكرر لجميع الأعراف والقوانين الدولية في استهداف الأبرياء وقتلهم بدم بارد.
وفي هذا الإطار استنكر المرصد العربي لحقوق الإنسان، بأشد العبارات، العدوان الإسرائيلي الوحشي الذي استهدف المستشفى الأهلي المعمداني في غزة، وأسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين، مشددا على ضرورة ملاحقة ومحاسبة مرتكبي هذه الجريمة البشعة.
وحذر المرصد من خطورة استمرار تلك المجازر الوحشية بحق الشعب الفلسطيني وسط صمت الجميع، مؤكدا أنها تنذر بمزيد من تعقيد الأمور وانفجار الوضع في المنطقة، ومطالبا في الوقت ذاته بضرورة الإسراع في فتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل للمدنيين المحاصرين في غزة باعتبارها أبسط حقوق الإنسان.
-- (بترا)
ن ا/ب ط
18/10/2023 08:05:58
MENAFN18102023000117011021ID1107262815
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