البرلمان العربي يطالب بوقف المجازر الوحشية بحق الشعب الفلسطيني

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 18 تشرين الأول (بترا)-طالب البرلمان العربي بوقف المجازر الوحشية بحق الشعب الفلسطيني وإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة دون تأخير، واصفا ما حدث في مستشفى المعمداني بجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

وفي هذا الإطار ، دان البرلمان العربي بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الدموي الذي ارتكبه باستهداف المستشفى الأهلى المعمداني، ما أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء، والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة.

وحمل البرلمان القوة القائمة بالاحتلال والقوى الدولية المساندة لها المسؤولية الكاملة عما يحدث، منددا بالصمت الدولي حيال ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد أن هذا القصف المتعمد على مسمع ومرأى الجميع يعد انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والإنسانية.

كما طالب البرلمان العربي ببذل كل ما يلزم لوقف نزيف الدماء الفلسطينية، وفتح ممرات آمنة دون تأخير لإيصال الغذاء والدواء للمدنيين المحاصرين في غزة، وتحميل قوات الاحتلال كامل المسؤولية جراء استمرار خرقها المتكرر للأعراف والقوانين الدولية كافة.

--(بترا)

ن ا /ف ج

18/10/2023 07:07:08