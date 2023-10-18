منسق عملية السلام يدين العدوان الإسرائيلي على المستشفى الأهلي في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 18 تشرين الأول (بترا)- دان المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، الاعتداء المروع الذي استهدف المستشفى المعمداني في غزة، وأدى إلى مقتل المئات وإصابة العديد من الأشخاص الآخرين، بمن فيهم النساء والأطفال.

وجدد وينسلاند في بيان تأكيده أن "الهجمات ضد المدنيين غير مقبولة، وأن المستشفيات والمرافق الطبية والعاملين في المجال الطبي يتمتعون بحماية خاصة بموجب القانون الإنساني الدولي".

وشدد على انه "لا يمكن للمدنيين أن يستمروا في دفع الثمن، يجب أن يتوقف الرعب والعنف".

-- (بترا)

م د/ ف ج

18/10/2023 06:25:16