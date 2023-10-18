منسق عملية السلام يدين العدوان الإسرائيلي على المستشفى الأهلي في غزة

منسق عملية السلام يدين العدوان الإسرائيلي على المستشفى الأهلي في غزة
التاريخ
10/18/2023 4:31:37 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 18 تشرين الأول (بترا)- دان المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، الاعتداء المروع الذي استهدف المستشفى المعمداني في غزة، وأدى إلى مقتل المئات وإصابة العديد من الأشخاص الآخرين، بمن فيهم النساء والأطفال.
وجدد وينسلاند في بيان تأكيده أن "الهجمات ضد المدنيين غير مقبولة، وأن المستشفيات والمرافق الطبية والعاملين في المجال الطبي يتمتعون بحماية خاصة بموجب القانون الإنساني الدولي".
وشدد على انه "لا يمكن للمدنيين أن يستمروا في دفع الثمن، يجب أن يتوقف الرعب والعنف".
-- (بترا)
م د/ ف ج
18/10/2023 06:25:16
MENAFN18102023000117011021ID1107262813
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