الرئيس الفلسطيني يقطع زيارته إلى عمان بسبب فاجعة المستشفى المعمداني في غزة

الرئيس الفلسطيني يقطع زيارته إلى عمان بسبب فاجعة المستشفى المعمداني في غزة
التاريخ
10/18/2023 4:31:34 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 17 تشرين الأول (بترا)- أعلنت الرئاسة الفلسطينية في بيان أمس الثلاثاء أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قطع زيارته إلى الأردن والعودة إلى رام الله على الفور، وعقد اجتماع عاجل للقيادة الفلسطينية.
وبحسب البيان، تأتي هذه الخطوة، إثر الفاجعة الكبيرة التي حلت بالشعب الفلسطيني بعد ارتكاب حكومة الاحتلال الإسرائيلي مجزرة في مستشفى المعمداني التي راح ضحيتها مئات الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني المدنيين الأبرياء.
--(بترا)
م ف/ب ع/ ف ج
18/10/2023 06:21:58
MENAFN18102023000117011021ID1107262812
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