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الرئيس الفلسطيني يقطع زيارته إلى عمان بسبب فاجعة المستشفى المعمداني في غزة

10/18/2023 4:31:34 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 17 تشرين الأول (بترا)- أعلنت الرئاسة الفلسطينية في بيان أمس الثلاثاء أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قطع زيارته إلى الأردن والعودة إلى رام الله على الفور، وعقد اجتماع عاجل للقيادة الفلسطينية.
وبحسب البيان، تأتي هذه الخطوة، إثر الفاجعة الكبيرة التي حلت بالشعب الفلسطيني بعد ارتكاب حكومة الاحتلال الإسرائيلي مجزرة في مستشفى المعمداني التي راح ضحيتها مئات الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني المدنيين الأبرياء.
--(بترا)
م ف/ب ع/ ف ج
18/10/2023 06:21:58

MENAFN18102023000117011021ID1107262812

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