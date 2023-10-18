تقرير أممي: إسرائيل قتلت 61 فلسطينيًا وشردت 43 أسرة بالضفة الغربية

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 18 تشرين الأول (بترا)- أورد تقرير صدر عن مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل قتلت خلال اعتداءاتها على الضفة الغربية والقدس الشرقية، منذ السابع من الشهر الجاري، 61 فلسطينيًا، من بينهم 16 طفلاً.

وقال التقرير إن القوات الإسرائيلية قتلت 56 فلسطينيا، فيما قٌتل خمسة فلسطينيين على يد المستوطنين الإسرائيليين، بينهم طفل واحد.

وحسب التقرير، فإن العدد الإجمالي للفلسطينيين المصابين في الفترة نفسها، وصل إلى 1,202، من بينهم 117 طفلاً.

ويوم أمس، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية النار باتجاه فلسطينيين وقتلتهما، وأصابت تسعة آخرين بالذخيرة الحية خلال عمليات بحث واعتقال في مخيم عقبة جبر للاجئين في أريحا وبلدة حلحول بالخليل.

ويوم أمس الثلاثاء، أيضا توفي رجل مسن متأثرا بجروح أصيب بها من قبل قوات الاحتلال في 13 تشرين الأول في الضفة الغربية.

وقال التقرير الأممي إنه وفي الأيام الإحدى عشرة الماضية، هجرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ما لا يقل عن سبعة تجمعات فلسطينية في المنطقة (ج) من الضفة الغربية بشكل كامل أو جزئي وسط هجمات وتهديدات المستوطنين.

كما هجرت حوالي 43 أسرة فلسطينية تضم 283 فردا، من بينهم 146 طفلا، من التجمعات البدوية الرعوية في محافظات رام الله والخليل وبيت لحم ونابلس.

-- (بترا)

م د/ف ج

18/10/2023 06:15:08