تقرير أممي: إسرائيل قتلت 61 فلسطينيًا وشردت 43 أسرة بالضفة الغربية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 18 تشرين الأول (بترا)- أورد تقرير صدر عن مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل قتلت خلال اعتداءاتها على الضفة الغربية والقدس الشرقية، منذ السابع من الشهر الجاري، 61 فلسطينيًا، من بينهم 16 طفلاً.
وقال التقرير إن القوات الإسرائيلية قتلت 56 فلسطينيا، فيما قٌتل خمسة فلسطينيين على يد المستوطنين الإسرائيليين، بينهم طفل واحد.
وحسب التقرير، فإن العدد الإجمالي للفلسطينيين المصابين في الفترة نفسها، وصل إلى 1,202، من بينهم 117 طفلاً.
ويوم أمس، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية النار باتجاه فلسطينيين وقتلتهما، وأصابت تسعة آخرين بالذخيرة الحية خلال عمليات بحث واعتقال في مخيم عقبة جبر للاجئين في أريحا وبلدة حلحول بالخليل.
ويوم أمس الثلاثاء، أيضا توفي رجل مسن متأثرا بجروح أصيب بها من قبل قوات الاحتلال في 13 تشرين الأول في الضفة الغربية.
وقال التقرير الأممي إنه وفي الأيام الإحدى عشرة الماضية، هجرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ما لا يقل عن سبعة تجمعات فلسطينية في المنطقة (ج) من الضفة الغربية بشكل كامل أو جزئي وسط هجمات وتهديدات المستوطنين.
كما هجرت حوالي 43 أسرة فلسطينية تضم 283 فردا، من بينهم 146 طفلا، من التجمعات البدوية الرعوية في محافظات رام الله والخليل وبيت لحم ونابلس.
-- (بترا)
م د/ف ج
18/10/2023 06:15:08
MENAFN18102023000117011021ID1107262811
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