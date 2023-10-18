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هاني شاكر يحيي حفلا غنائيا في أبو ظبي الشهر المقبل

10/18/2023 4:31:02 AM
(MENAFN- Youm7) يستعد الفنان هاني شاكر لإحياء حفلا غنائيا في أبو ظبي يوم السبت الموافق 4 نوفمبر المقبل، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر الأغاني التي يتفاعل معها الجمهور.


حفل هاني شاكر

ويحل النجم هاني شاكر ضيفا على النجمة أنغام، في حلقة مميزة وخاصة من برنامجها "أنغام" يومى الخميس والجمعة القادمين الساعة 11 مساءً فقط على شاشة dmc.

يذكر أن "شاكر" طرح مؤخرا أحدث أغانيه، والتي جاءت بعنوان "بلاد البخت"
بتقنية الـ AI والتي لاقت تفاعلا كبيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ طرحها، وهي من كلمات كريم حكيم وألحان مصطفي شكري وتوزيع ميدو مزيكا وميكس وماستر محمد جوده وهي ثالث أغاني أمير الغناء العربي لهذا العام بعد طرحه مؤخرا أغنيتي "الكبير" و"مروق" الذين حققوا نسبه تفاعل كبيره مع الجمهور في أنحاء الوطن العربي منذ طرحهم.







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