إلهام شاهين: تأجيل مهرجان الجونة بسبب أحداث غزة قرار يحترم

MENAFN - Youm7) علقت النجمة إلهام شاهين، على قرار تأجيل مهرجان الجونة السينمائي بسبب أحداث غزة قائلة: "أؤيد قرار مهرجان الجونة بتأجيل فعالياته أسبوعين بسبب ما يحدث فى غزة، وكلنا متعاطفون مع الشعب الفلسطينى وما يحدث له الآن قلوبنا موجوعة عليهم، السينما حياة وتعبر عن الأشياء المفرحة والحزن والألم وممكن أن تعبر عما يحدث فى فلسطين من ظلم، السينما لا تنفصل عن الواقع، لكن القرار يحترم والتأجيل أفضل".

وحول حالة الجدل التي تثار حول تصريحاتها خصوصا مؤخرا في أحد البرامج اللبنانية، قالت إلهام شاهين، "أقول كل آرائى بصراحة بصرف النظر عن رد الفعل، أنا أهاجم أفكارا وليس الأشخاص وبأسلوب مهذب ومحترم، ليس لدى كره لشخص معين ولكن أهاجم الأفكار التى تطرح ضد الإنسانية".

وفي سياق متصل حقق مسلسل "ألفريدو" المأخوذ عن رواية 55 مشكلة حب، نجاح كبير، وهو بطولة إلهام شاهين وأحمد فهمى ، والذى عرض على قناة ON، من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج عصام نصار ويعرض على شاشات المتحدة، حيث تعد قصة المسلسل مختلفة ومثيرة أيضاً، خصوصاً إنها حكاية إنسانية استطاع مؤلفها سرد بعض النقاط الاناسنية المهمة في حياة البشر وهى التضحية بالذات من أجل العائلة .





تدور أحداث حكاية ألفريدو في إطار اجتماعي، حول فريد (أحمد فهمي) الذي يترك العمل في مهنة الطب ويسافر إلى إيطاليا لفتح مطعم والعمل كشيف، ويكشف العمل عن علاقته بعمته ثريا (إلهام شاهين)، وكيف يترك عمله في إيطاليا ويعود إلى مصر بعد إصابتها بالزهايمر، ليعتني بها.

العمل مأخوذ عن كتاب 55 مشكلة حب للدكتور مصطفى محمود، وإنتاج أحمد عبدالعاطى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وحكاية ألفريدو ، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وورشته، حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار، وبطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندا موسى، أمير شاهين، فتوح أحمد، روان الغابة، ياسمين بن داود، محمد السويسي، أحمد فريد، عابد عنان، إنجي كيوان، محسن صبرى وعدد آخر من الفنانين.







